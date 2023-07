Mardi matin, au lendemain du vote par la Knesset de la loi sur la clause de raisonnabilité, plusieurs quotidiens israéliens affichaient une page noire en Une.

Cette couverture avait été achetée par le mouvement de protestation de la high-tech contre la réforme.

Sur la page Twitter du mouvement, une photo de toutes ces unes avait été postée avec comme commentaire: ”Un jour difficile pour la démocratie, mais la locomotive d’Israël (la high-tech, ndlr) ne renoncera pas”.

Dudu Saada, le directeur de l’hebdomadaire Besheva qui parait chaque fin de semaine a révélé qu’il avait aussi été contacté pour que la Une de son journal soit une page noire cette semaine. Précisons que Besheva est un hebdomadaire à la tendance sioniste religieuse assumée, distribué gratuitement et qui ne vit que sur les revenus des annonces publicitaires.

Saada raconte sur Arutz 7 qu’il lui a été proposé un montant à 6 chiffres pour qu’il accepte de mettre une page noire en Une de son hebdomadaire.

”Je dois avouer que nous avons hésité”, reconnait sincèrement David Saada, ”Le journal Besheva ne vit que sur les annonces publicitaires, nous n’avons pas d’abonnés. Nous avons pensé peut-être accepter cette annonce noire et qui divise, et la semaine prochaine publier une Une bleue et blanche qui exprimerait la responsabilité nationale et l’union. D’autres idées ont été avancées. Finalement, nous avons décidé de ne pas accepter cette proposition, parce que nous avons des limites. Cette annonce allait beaucoup plus loin que celle que nous avions publié au moment de l’expulsion de Gaza qui disait ”Il y a une solution pour chaque habitant du Goush Katif” ou encore une annonce qui encourage à fumer des cigarettes ou à boire de l’alcool”.

Demain, les lecteurs de Besheva découvriront en Une, un message de la rédaction: ”L’idéologie de Besheva n’est pas à vendre. On nous a aussi proposé un montant à 6 chiffres pour que nous acceptions, comme les autres journaux, de publier une page noire en couverture. Nous pensons que la réforme du système judiciaire est souhaitable et n’est certainement pas un jour noir pour la démocratie. Nous ne participerons pas à la tentative de créer un climat de panique et de désespoir chez nos lecteurs, à la tentative de transformer le bien en mal et la lumière en obscurité”.