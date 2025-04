Le chanteur israélien Eyal Golan doit se produire au Dôme de Paris le 20 mai prochain.

Le groupe LFI à l’Assemblée nationale a demandé dans un communiqué »l’interdiction immédiate » du concert qui serait, selon lui, « un véritable porte-voix pour les soutiens du génocide » à Gaza.

« Eyal Golan ne doit pas venir chanter les louanges du génocide à Paris (…). Nous demandons au préfet l’interdiction immédiate de cet événement », écrit le groupe LFI dans son communiqué, prétendant que le chanteur avait « appelé à l’extermination du peuple palestinien » au lendemain du 7 octobre, « déclarant sur une chaîne publique qu’il fallait ‘éliminer Gaza’ et ‘ne pas y laisser âme qui vive' ».

« Il avait réitéré ces propos une semaine plus tard, avant de recevoir le soutien du ministre d’extrême droite Ben Gvir. Ce concert, qui doit réunir plus de 4 500 personnes, constitue ainsi un véritable porte-voix pour les soutiens du génocide », poursuit le communiqué. « La France ne peut tolérer cet énième affront à l’encontre des milliers de victimes gazaouis et de leurs proches ».

« Nous appelons à une large mobilisation pour empêcher que cet événement se tienne. Personne ne peut venir chanter à Paris les louanges du génocide du peuple palestinien », termine le groupe LFI à l’Assemblée.