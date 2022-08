L’armée israélienne se fixe comme principe de mener la guerre la plus propre possible. Ainsi avant de détruire un bâtiment, elle prend le soin de prévenir ses occupants mais elle examine aussi les alentours de ses cibles pour être sûre qu’aucun civil, adulte ou enfant, ne soit touché par les tirs de l’aviation.

Ainsi, le porte-parole de l’armée a publié un film aujourd’hui (dimanche) où l’on voit que l’ordre de tir est annulé à la dernière minute parce que des enfants ont été aperçus sur la zone de tir. L’objectif était un des cadres du Djihad islamique. Les soldats attendront que le champ soit libre pour mener à terme leur mission.

דובר צה״ל מפרסם כעת את סרטי וקולות הקשר מהתקיפה המוצלחת ומניעת פגיעה בילדים בלתי מעורבים >> pic.twitter.com/SJttOsTfGC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

Plus tôt dans la journée, même scénario. Cette fois c’est un homme qui passe dans la zone ciblée. On entend le poste de contrôle de Tsahal dire: »Il y a un homme dans les 60 mètres. On se retire ». L’opération sera tout de même effectuée une fois que le champ a été libre.

"כרגע יש בן אדם בתוך ה-60 מטר – חדל חדל״ במהלך תקיפת מחסן אמל"ח ימי בביתו של פעיל גא"פ, זוהה בלתי מעורב בטווח התקיפה. בעקבות הזיהוי, המטוס חדל את התקיפה. התקיפה בוצעה כאשר לא היה איום לפגיעה באזרחים שהיו באזור pic.twitter.com/Yu3WOmAcvg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

Photo: Capture d’écran Twitter