Dans quelques jours, cela fera 14 ans que 8000 Juifs ont été expulsés du Goush Katif, sur ordre du gouvernement d’Ariel Sharon. 14 ans, que chaque été, nous nous rappelons cet épisode douloureux pour tout le peuple d’Israël et qui n’aura apporté que désolation et terreur.

Gisèle Kling fait partie de ces expulsés. Entre le 6 et le 18 août 2005, elle a tenu un journal, dans un cahier d’écolier. Aujourd’hui, et grâce à l’aide de Mylène Simah, ce journal est devenu un livre, témoignage de ce qu’a vécu Gisèle et sa famille, le premier en langue française qui relate de l’expulsion du Goush Katif. Une véritable plongée dans une des parties les plus difficiles de notre histoire nationale : on y découvre le Goush Katif, la vie qu’y avaient ses habitants, on pleure en lisant les détails de cette expulsion incompréhensible et on y puise, malgré tout, des leçons d’amour de notre pays et d’optimisme.

Le P’tit Hebdo : Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d’immortaliser sur un cahier les jours terribles d’août 2005 ?

Gisèle Kling: Lorsque les rumeurs sur une expulsion ont commencé à se propager, nous n’y croyons pas. Puis les premières mesures relatives à la mise en œuvre de ce plan ont été appliquées. Seuls ceux qui vivaient dans le Goush Katif avaient le droit d’y entrer. En une journée, il se passait tellement de choses, que je me suis dit que l’on risquait d’oublier. J’ai trouvé un cahier et un stylo et je me suis mise à écrire, à tenir un véritable journal. J’ai aussi pris beaucoup de photos et de films. C’était assez paradoxal, parce qu’au fond de moi, je pensais que cela n’arriverait pas mais il fallait que je rende compte de ces derniers jours dans le Goush.

Lph: Ce journal du »gueroush » s’est ensuite transformé en livre dans lequel vous racontez votre rapport à la terre d’Israël, ce qui vous a amené à vous installer dans le Goush Katif et bien sûr l’expulsion et la vie d’après. Comment ce livre est né ?

G.K. : Deux semaines après l’expulsion, je devais commencer à enseigner à l’oulpena française de Guivat Washington. J’ai senti qu’il était nécessaire que je parle à mes élèves de ce qui venait de se produire dans notre pays. La directrice m’ayant donné son accord, je racontais. Chaque année. Et les élèves m’écoutaient en silence. Puis, elles me demandaient toujours pourquoi je n’écrivais pas un livre. L’idée a fait son chemin. Le déclic s’est produit lorsque j’ai vu dans les pages du P’tit Hebdo une annonce de Mylène Simah, qui proposait ses services pour écrire »le livre de votre vie ». Nous avons travaillé de longues heures sur la base de mon journal. Le livre raconte aussi tout ce que je n’avais pas écrit dans ce journal, et au bout de 10 ans, il a vu le jour.

Lph : Comment avez-vous surmonté le fait d’être expulsés de chez vous, d’un village d’Israël, par le gouvernement et l’armée d’Israël ?

G.K. : Nous éprouvions des sentiments paradoxaux. Nous étions en colère contre le gouvernement qui avait décidé d’envoyer l’armée pour nous expulser. D’un autre côté, ces soldats, ce sont nos frères, nous les aimons et cela nous faisait mal. Nous avons eu des moments d’affrontement mais aussi des instants forts d’amitié. Nous nous sommes attachés à eux. Les soldats qui étaient affectés à notre maison se sont assis sur le trottoir et ont pleuré à chaudes larmes après avoir accompli leur mission. Leur officier nous a cherchés le lendemain pendant plus de quatre heures. Lorsqu’il nous a trouvé, il nous a demandé pardon, nous a exprimé son soutien et a demandé une bra’ha à mon mari, parce qu’il devait bientôt se marier. L’histoire du gueroush est aussi palpitante que dramatique. On a vécu des moments extraordinaires de fraternité, on a ressenti une force spirituelle unique. Nous avons senti une union du peuple.

Lph: Votre idéal sioniste en a-t-il été affecté?

G.K.: Pendant l’année qui a suivi, oui. Après D’ merci, petit à petit, les choses se calment et rentrent dans l’ordre. Nous sommes retombés sur nos pieds, cela n’a pas été le cas de tout le monde. Le Goush Katif est toujours dans mon cœur, je pleure encore à la lecture de mon livre. Je ne sais pas si j’y retournerais, parce que ce ne sera plus comme avant. 14 ans se sont écoulés, nos enfants ont fondé des familles. Je suis passée à une autre partie de ma vie. Mais j’encouragerais mes enfants à y construire. Nous préférons retenir les émotions positives malgré la douleur et cette envie de continuer et de construire l’Etat d’Israël.

Gisèle Kling donnera une conférence le mardi 06/08, 19h, à la synagogue Mekor Haïm, sur son histoire. Vente et dédicace du livre sur place.

