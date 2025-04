Une source proche des Gardiens de la révolution iraniens a révélé que l’explosion survenue au port de Shahid Rajai à Bandar Abbas, dans le sud-ouest de l’Iran, impliquait du perchlorate de sodium, composant essentiel du carburant solide pour missile, selon les informations rapportées samedi par le New York Times.

D’après le Financial Times, la Chine aurait fourni ce produit chimique à l’Iran après l’épuisement de ses stocks de carburant pour missiles l’année dernière, en raison des projectiles fournis au Hezbollah pour attaquer Isral pendant plus d’un an. L’explosion qui s’est produite samedi pourrait résulter d’une manipulation incorrecte de cette cargaison sensible.

Le ministre iranien de l’Intérieur a confirmé un bilan de 18 victimes et environ 800 blessés. L’agence de presse officielle iranienne a cité un responsable attribuant l’explosion à l’inflammation de réservoirs chimiques, sans toutefois en préciser la nature exacte.

Les autorités iraniennes qualifient pour l’instant l’incident d' »accident », sans évoquer l’hypothèse d’un sabotage ou d’une attaque délibérée. Le site a déjà été la cible d’une cyberattaque attribuée à Israël.

Le port de Shahid Rajai, infrastructure stratégique gérant environ 70 millions de tonnes de marchandises annuellement, reste au centre de l’attention. Le chef du département de gestion de crise de la province d’Ormuzgan a déclaré que « l’incendie est sous contrôle » mais que « les opérations de lutte se poursuivent », tandis que le gouverneur provincial a décrété trois jours de deuil.