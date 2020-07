Après la manifestante qui a grimpé sur la Menora de la Knesset pour se montrer torse nu, d’autres femmes ont suivi son exemple lors des manifestations qui ont suivi. L’une d’elles, portant un masque frappé du symbole communiste du marteau et de la faucille a expliqué au micro de la chaîne Kan-11 ce qui a motivé cette attitude, une explication qui montre la dérive morale et intellectuelle pathétique qui frappe ce mouvement de gauche : « Nous avons remarqué que les seins nus font plus d’effet sur le plan médiatique que le meurtre de Palestiniens, l’occupation ou la violence policière et qu’ils arrivent à mettre les sujets importants à l’ordre du jour »…

Cette manifestante, à l’allure d’adolescente attardée, explique également avec sérieux que cette attitude a entraîné beaucoup de réactions « désagréables », mais par contre très favorables…au sein du mouvement!

La jeune femme s’est également dit très heureuse que certains slogans inscrits sur la poitrine de ces femmes aient été traduits en arabe, oubliant qu’elles n’auraient jamais eu le courage ni le droit de se livrer à de telles provocations dans la société arabe, sous peine d’être lynchées.

Ces mouvements et organisations gauchistes ont fini par voler la protestation légitime de citoyens qui veulent crier leur détresse face à la situation économique et sociale difficile dans laquelle ils se trouvent.

Vidéo:

גל המחאה | מיה, אחת מהמפגינות שמחו חשופות חזה: "הגענו למסקנה שחזה מקבל הרבה יותר תהודה בתקשורת, ואנחנו ננצל את זה כדי להביא דברים חשובים לסדר היום" @VeredPelman pic.twitter.com/WoxIJsxHvB — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2020

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90