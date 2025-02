Par le Prof. Michael Gad WOLKOWICZ

Depuis le 7 octobre 2023, le peuple israélien a vécu traumatismes sur traumatismes, horreurs sur horreurs : Le massacre génocidaire, puis, objets de la visée génocidaire et de l’extermination par les palestiniens – car enfin il faut nommer les réalités et ne pas faire du signifiant « Hamas » une abstraction masquant la participation active de la population aux massacres, aux rapts et détentions, aux lynchages, aux assassinats dont ceux de Shiri, Kfir et Ariel Bibas – les israéliens ont été sommés d’assurer « l’humanitaire » à ceux-là-mêmes qui ont essayé de les exterminer et de se substituer à eux sur leur terre, tout en étant pourtant accusés d’affameurs et de criminels de guerres, meurtriers d’enfants, et de génocidaires: du jamais vu dans l’Histoire!

Et alors que la Nation israélienne se redresse et reprend son destin activement en main en rétablissant sa capacité active et dissuasive à se défendre, face au Hezbollah au Liban et en Syrie, et face à l’Iran, qu’il gagne la main mise sur les structures terroristes à Gaza du Hamas et du Djihâd islamique, Israël se laisse redevenir, au travers les sordides négociations avec ceux-ci, avec la complicité des soi-disant médiateurs, en vue de la libération des otages, les purs objets de la jouissance sadique de nos ennemis, subissant le diktat des conditions les plus inhumaines et dangereuses de nos vaincus, sidérés de nouveau face au déshumain, déchirés et pétrifiés de nouveau, réduits à une disposition masochiste et à une culpabilité narcissiques perverses.

Nous avons été pris dans ce rituel devenu autant banalisant que mortifère, et mortifère parce que banalisant, de la remise des otages, sous le sceau de la Croix Rouge, symbole fantomatique de l’hypocrisie et de la complicité universelle, nous défendant de notre passivité et impuissance terrifiantes en discutant répétitivement de leur état apparemment plus ou moins satisfaisant…. Jusqu’à cette livraison cynique des dépouilles des enfants Bibas et de leur mère, dont l’identification du corps qui n’était pas le sien, prouvera si besoin était pour certains, la duplicité, les transgressions absolues de tous les marqueurs et tabous civilisationnels, par les Palestiniens auteurs d’une rupture anthropologique dans l’Histoire de l’Humanité.

Événement réactualisant et metonomysant ( l’annulation du processus métaphorisant qui ouvre à l’indéfini de la pensée NDLR) la représentation de la visée exterminatrice du peuple Juif par ses ennemis fanatiques par la destruction de toutes les générations, la disparition même du corps maternel, de la filiation. Chagrin, désespoirs absolus, mais aussi réveil, enfin, de la rage. Prise de conscience que le 7 octobre n’était pas l’origine, mais la continuité de multiples meurtres, attentats, exterminations d’enfants, d’adolescents, de femmes, de personnes âgées, de familles entières, dont des bébés dans leurs berceaux, égorgés, massacrés, qui étaient de la même nature génocidaire.

Alors, serait-ce le temps de la reprise d’une réflexion grave et sérieuse, collective sur notre identité de peuple, condition pour retrouver notre capacité de décision, et reprendre notre destin en main.

Le projet sioniste a permis au peuple Juif de retrouver après 2000 ans le Droit à la terre et à la guerre, participant de l’Alliance, la terre, le peuple, la Loi. La Nation d’Israel avec l’armée de défense d’Israel, Tsahal, a instauré le ‘Israel ne cède pas’, y compris aux chantages, constitutif de l’identité israélienne.

Qu’est-ce qui a changé, et nous a fait abandonner notre décision et force de dissuasion?

Seraient-ce nos illusions dont celle d’une coexistence avec une masse informe monstrueuse incapable d’autre chose que d’envie, de projection, de destruction, de fantasme de substitution, de cette solution à l’existence d’un état Palestinien avec une telle foule archaïque destructrice psychopathologiquement, ayant intégré le fantasme omnipotent que l’existant de l’autre l’humilie et l’empêche, elle, d’exister, de créer, l’illusion d’un camp autoproclamé de la paix, narcissiquement pur, qui fait qu’on réagit davantage à l’exécution rituelle d’un militant « de la paix » qu’à celle d’une famille de Judée ? Entre l’humanitarisme christianisé et masochiste pervers des uns et le fanatisme archaïque et égoïste d’autres, deux versions apparemment opposées d’une même problématique narcissique de pureté absolue et perverse, la question pourrait être celle de notre existant sioniste aujourd’hui.

Serait-ce notre diffluence* sur nos définitions de l’être juif recouvrant l’être sioniste qui nous disperse, nous paralyse, psychiquement, identitairement, intellectuellement, politiquement, cognitivement ?

* (Confusion des langues par dispersion et donc liquidation d’un sentiment d’identité et d’appartenance communes. Comme un discours qui difflue, et qui dissout le fond Commun, l’édifice.)

Prof. Michael Gad WOLKOWICZ

psychopathologie, GHU Paris Sud – Orsay, Visiting Professor Tel Aviv, Glasgow. Institut Universitaire Élie Wiesel, Président de l’Association Internationale Inter-Universitaire Schibboleth – Actualité de Freud (Fr) et de The Interdisciplinary Institute Schibboleth – Presence of Freud – (IL)

– מכון אינטר-דיסציפלינרי שיבולת , נוכחותו של פרויד: psychanalyste.

[email protected]