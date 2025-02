Libéré samedi dernier après 484 jours de captivité aux côtés de Keith Siegel et Ofer Calderon, Yarden Bibas a rompu le silence vendredi, évoquant sa famille toujours retenue à Gaza. « Ma femme Shiri et nos enfants Ariel et Kfir sont toujours là-bas. Tant qu’ils y sont, je suis dans la pénombre », a-t-il confié.

Dans un message empreint d’émotion, l’ancien otage a souligné le contraste saisissant entre l’Israël qu’il a quitté le 7 octobre 2023 et celui qu’il retrouve en février 2025. « Je savais que le peuple d’Israël avait la capacité de s’unir dans les moments de catastrophe, mais je ne savais pas à quel point », a-t-il déclaré, remerciant la nation pour son soutien indéfectible : «Je veux remercier tout le monde. On m’a parlé de tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille, et le mot merci n’est pas assez fort pour exprimer ma reconnaissance envers vous. »

L’ex-otage de 35 ans a particulièrement salué l’engagement des soldats de Tsahal, les qualifiant de « héros ». Il a également lancé un appel pressant pour la libération des 79 otages encore détenus, dont l’un de ses meilleurs amis. « Continuons à faire tout ce qui est possible pour que tout le monde puisse rentrer chez lui », a-t-il plaidé, adressant un message direct au Premier ministre Netanyahou : « Je m’adresse maintenant à vous dans mes propres mots, que personne ne m’a dictés : ramenez ma famille. Ramenez mes amis. Ramenez tout le monde à la maison. »

Yarden Bibas a conclu son message par un appel à l’unité nationale : « N’attendons pas la prochaine catastrophe pour être unis. L’unité est notre force. »