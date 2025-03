Or Levi, libéré après 491 jours de captivité aux mains du Hamas, a dévoilé mercredi sur Instagram un nouveau tatouage porteur d’une phrase qui l’a aidé à survivre pendant sa détention. Cette citation lui avait été partagée par au 52e jour de sa captivité par Hersh Goldberg-Polin, otage américano-israélien assassiné en captivité.

« Celui qui a un ‘pourquoi’ peut supporter tous les ‘comment » – telle est la phrase que Or Levi s’est fait graver sur le bras. « Cette phrase m’accompagne depuis, et c’est peut-être grâce à elle que j’ai pu survivre à ce terrible enfer », témoigne-t-il dans sa publication. « Mon ‘pourquoi’ est Almog [son fils de trois ans]. Je savais que je survivrais à tout pour le retrouver, aussi difficile que ce soit. »

Or Levi confie qu’il avait pris la décision de se faire tatouer cette phrase alors qu’il était encore en captivité. Après sa libération, il a rencontré les parents de Hersh, Rachel et John Goldberg-Polin, pour leur raconter l’importance de cette notion partagée par Hersch avec ses compagnons de captivité à Gaza. C’est alors qu’il a découvert que cette citation provenait de Nietzsche et avait été reprise par Viktor Frankl dans son livre « À la recherche du sens de la vie », où l’auteur décrit la force mentale qui lui avait été nécessaire pour survivre à l’horreur des camps durant la Shoah.

Avant Or Levi, Eli Sharabi, un autre ex-otage qui a également côtoyé Hersch durant sa captivité, a également témoigné de l’impact que cette phrase avait eu sur son moral et sa résistance lorsqu’il était aux mains du Hamas.

« J’ai essayé d’éviter les comparaisons avec la Shoah jusqu’à présent, mais les parallèles sont évidents », écrit encore Or Levi. Depuis la reprise des combats à Gaza, il confie revivre mentalement sa période de captivité: « les peurs, les violences physiques et mentales, le danger permanent qui pesait sur nous. »

En conclusion de son message, Levi lance un appel poignant pour les 59 otages toujours détenus par le Hamas: « Il n’y a pas d’objectif plus important que de sauver la vie des hommes et des femmes kidnappés. J’en appelle à tous: aidez-nous à mettre fin à leurs terribles souffrances. »