Omer Shem Tov a été kidnappé du festival Nova, le 7 octobre, avec ses amis Maya et Itay Regev. Le frère et la soeur ont été libérés lors du premier accord en novembre 2023, Omer est rentré samedi dernier.

Les trois amis ont été sauvés par Ori Danino, qui au lieu de se sauver comme il aurait pu le faire, a décidé de revenir en arrière pour leur porter secours, alors qu’il ne les connaissait que depuis quelques heures. Ori a été assassiné en captivité.

Dans un post émouvant, Omer Shem Tov lui rend hommage ainsi qu’aux soldats de Tsahal et au peuple d’Israël avec une photo de lui mettant les tefilin avec son père:

« Béni sois-Tu, Seigneur de l’univers, qui nous a fait vivre, nous a soutenus et nous a permis d’atteindre ce moment. »

Créateur du monde, merci d’avoir été avec moi à chaque instant.

Ori Danino, que je n’avais rencontré que quelques heures avant la fête, est arrivé avec une lumière éclatante et une énergie incroyable. Quelques heures plus tard, en plein chaos, il est apparu comme un ange, sans hésiter une seule seconde. Ori, c’est grâce à toi que je suis ici. Les mots me manquent pour te remercier. Que ta mémoire soit bénie.

À nos soldats héroïques – j’étais là, je vous ai entendus combattre, vous battre pour nous, tout faire pour nous ramener à la maison. Merci du fond du cœur. Que la mémoire de tous les héros tombés soit bénie.

Peuple d’Israël – il n’y a et il n’y aura jamais un peuple comme le nôtre ! Je vous ai vus lutter pour nous, et cela m’a donné la force de croire que je rentrerais chez moi. J’ai ressenti vos prières, et même au cœur des ténèbres, vous étiez ma lumière.

Et maintenant que je suis là, je suis la voix de ceux qui sont encore là-bas. Nous devons les ramener chez eux – les vivants pour être reconstruits, et les disparus pour être inhumés avec dignité.

Je vous aime tous !

Am Yisrael Haï »

Elia Cohen, libéré lui aussi samedi dernier, a été détenu avec Ori Danino, dans un tunnel du Hamas. Ce dernier lui avait confié qu’il voulait offrir un Sefer Torah. A peine rentré, Elia s’est empressé d’accomplir cette volonté et un Sefer Torah à la mémoire d’Ori a été inauguré.