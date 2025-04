Près de 40000 coureurs venus du monde entier se sont élancés ce matin (vendredi) pour le marathon de Jérusalem. C’est Karina Ariev, l’ex-otage du Hamas, qui a donné le coup d’envoi avec le maire de Jérusalem, Moshé Leon. Ariev avait été enlevée le 7 octobre de la base de Nahal Oz avec quatre autres soldates, elles ont été libérées au bout de 477 jours de captivité.

Dans son discours adressé aux coureurs avant le départ, elle a déclaré: « Je ne suis pas ici seulement en mon nom. Je suis ici pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de revenir. Pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui attendent encore, pour ceux dont la mémoire est gravée à jamais dans nos cœurs. Vous pouvez voir les t-shirts et les drapeaux qui racontent en images l’histoire des combattants du poste de Nahal Oz, mes amis, héroïnes et héros d’Israël, qui ont donné leur vie pour nous tous et pour notre pays. Nous sommes ici aujourd’hui pour nous rappeler, ainsi qu’au monde entier, que nous en sommes capables. Nous ne cédons pas, nous courons parce que nous sommes forts, nous courons parce que nous sommes libres. Nous courons pour ceux qui ne sont plus là et pour tous nos frères et sœurs qui reviendront encore », a-t-elle ajouté.