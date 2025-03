Dans une interview exclusive au New York Times, l’ex-otage Ilana Gritsewski, libéré lors du premier accord de trêve en novembre 2023, a livré un récit poignant de son enlèvement et de sa captivité à Gaza, dévoilant des détails traumatisants sur les agressions et les humiliations subies aux mains de ses ravisseurs.

Dès son enlèvement, la jeune femme de 31 ans a été soumise à des violences sexuelles. Coincée entre deux terroristes sur une moto, elle a subi des attouchements alors même qu’elle était transportée vers Gaza. Selon son témoignage, elle s’est évanouie avant même de franchir la frontière.

À son arrivée à Gaza, la jeune femme s’est réveillée dans un cauchemar : allongée, entourée de sept terroristes, sa chemise relevée au-dessus de la poitrine. C’est son cycle menstruel qui l’aurait protégée d’agressions plus graves. « Je n’ai jamais été aussi reconnaissante d’avoir mes règles », a-t-elle déclaré, le ton empreint de détresse.

Pendant plus de 50 jours, Ilana Gritsewski a été déplacée constamment dans des appartements, un hôpital et des tunnels. Malgré ses problèmes de santé chroniques, ses ravisseurs ont systématiquement ignoré ses besoins médicaux. Les interrogatoires se sont succédé, visant à obtenir des informations sur son service militaire. L’un de ses geôliers est allé jusqu’à la menacer d’un mariage forcé, pointant une arme sur sa tête. « Même s’il y a un accord, tu ne seras pas libérée », lui a-t-il déclaré.

Les tentatives de la jeune femme d’obtenir des informations sur son partenaire kidnappé Matan Zangauker, sont restées vaines. Ilana et Matan, toujours aux mains du Hamas, ont été enlevés le 7 octobre au kibboutz Nir Oz.