Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés ce mardi matin sur la place du Mur occidental à Jérusalem pour participer à la traditionnelle cérémonie de bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim) à l’occasion de la fête de Pessah.

Parmi les participants figurait Elia Cohen, ancien otage libéré en février dernier après avoir été détenu par le Hamas pendant 505 jours. Sa présence était symbolique et chargée d’émotion, sa mère s’étant rendue au même endroit il y a exactement un an pour prier afin qu’il retrouve la liberté. « Il rêvait d’atteindre ce moment, c’est la première fois qu’il se rend au Mur occidental depuis sa libération », a écrit sur Instagram sa compagne Ziv Aboud, qui l’accompagnait lors de cette prière collective.

La cérémonie était dédiée au retour des otages toujours détenus, à la guérison des blessés et à la paix en Israël. Une seconde bénédiction sacerdotale est prévue jeudi matin 17 avril.

Face à l’affluence et au contexte sécuritaire tendu, un important dispositif a été déployé autour du site. « Plus de 1 500 policiers et gardes-frontières sont déployés aujourd’hui dans toute la capitale pour sécuriser les visiteurs de la ville », a déclaré le lieutenant-colonel Dvir Tamim, commandant de la région de David dans le district de Jérusalem, lors d’une interview accordée à N12.

« Des forces visibles et des forces secrètes renforcées du Shin Bet opèrent sur le terrain pour permettre à tous les visiteurs de passer les fêtes en toute sécurité », a-t-il précisé, ajoutant que « la police est en état d’alerte renforcée pour empêcher les terroristes de perpétrer des actes ».