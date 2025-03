Eli Sharabi, kidnappé lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et libéré après 491 jours de captivité, a été invité à la Maison Blanche par le président Donald Trump pour une rencontre qui se tiendra ce mardi. L’invitation fait suite au visionnage par le président d’une interview poignante de l’ex-otage dans l’émission israélienne « Uvda ». D’autres anciens otages devraient également participer à cette réunion.

Dans cette interview, Eli Sharabi décrit notamment les conditions inhumaines de sa détention marquées, entre autres, par la famine imposée : « Chacun devrait réaliser la chance qu’il a de pouvoir ouvrir son réfrigérateur et d’en sortir à sa guise un fruit, un légume ou une tranche de pain. »

À sa libération, Eli Sharabi a appris que son épouse, Lian, et ses deux filles, Noya et Yahel, avaient été assassinées le 7 octobre, tandis que son frère, Yossi, avait été tué en captivité. Répondant aux questions de la journaliste Ilana Dayan, l’ancien otage a toutefois déclaré ne pas ressentir de colère et être convaincu qu’il parviendrait à être de nouveau heureux. « J’ai même déjà eu des moments de bonheur depuis mon retour, notamment lorsque j’ai pu retrouver des membres de ma famille », a-t-il confié.

Lors de sa rencontre avec Trump, Eli Sharabi devrait appeler à une pression internationale renforcée pour libérer les otages encore détenus, notamment son compagnon de captivité Alon Ahel : « Il était là avec moi, dans le tunnel sombre, enchaîné et affamé. Aucun d’entre eux ne doit être oublié », a-t-il dit dans l’émission.