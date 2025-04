L’ex-otage Amit Soussana, libéré des geôles du Hamas après 55 jours de captivité, a reçu hier soir (mardi) à Washington le Prix international de la femme de courage. Sept autres femmes venues de différents pays du monde ont été récompensées aussi de ce prix. La cérémonie a eu lieu en présence du Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio et de la Première Dame, Melania Trump.

Ce prix américain, créée en 2007 par la Secrétaire d’Etat Condoleeza Rice, est décerné, chaque année, par le Département d’Etat aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de leadership, de courage, d’ingéniosité et de volonté de se sacrifier pour les autres, en particulier pour une meilleure promotion des droits des femmes.

Amit Soussana avait été enlevée le 7 octobre du kibboutz Kfar Azza. Elle s’était battue contre ses ravisseurs au moment de son enlèvement. Après sa libération, elle avait le courage de raconter l’agression sexuelle dont elle a été victime en captivité.

« Je m’appelle Amit Soussana, et je suis une survivante », a-t-elle déclaré dans son discours, »Le 7/10, mon monde a changé à jamais. J’ai été enlevée par le Hamas et détenue en captivité pendant 55 jours. 55 jours de peur, de douleur, et de privation de toutes les libertés que je tenais pour acquises. En captivité, je n’avais aucun contrôle sur mon corps. Je n’avais aucun contrôle sur ma vie. J’ai lutté autant que je le pouvais – mais cela n’a pas suffi pour empêcher ce qui m’est arrivé. L’obscurité était étouffante. Et pourtant, même dans cette obscurité, il y avait une chose qu’ils n’ont jamais réussi à me prendre : la force que ma mère m’a donnée – la conviction qu’il faut toujours défendre ce qui est juste, à tout prix. Pour moi, le courage signifie défendre ce en quoi on croit – même quand les chances sont contre vous. Rester fidèle à vos valeurs, choisir l’espoir quand le désespoir menace de l’emporter, choisir l’amour même face à la haine. Être ici aujourd’hui est un grand honneur – mais aussi un moment de profonde douleur. Car pendant que je suis ici, mes amis sont encore dans l’obscurité. 543 jours et longues nuits. Ils souffrent encore. Ils attendent encore. Ils espèrent encore. Leur voix n’est pas entendue – alors je parlerai en leur nom. Nous ne pourrons pas avancer tant qu’ils ne seront pas tous libres. »

Elle a poursuivi: « J’ai fait le vœu que si je survivais, je ne garderais jamais le silence. Que je parlerais non seulement en mon nom – mais au nom de chaque femme réduite au silence. Quand j’ai raconté mon histoire pour la première fois, je voulais simplement sensibiliser aux horreurs de la captivité et à la terreur du 7 octobre. Mais mon histoire est devenue partie d’une conversation beaucoup plus large – sur la violence sexuelle, sur la guerre, et sur la force inconcevable des femmes face à la cruauté. Des femmes du monde entier m’ont contactée – et ont partagé leurs propres histoires. Leur douleur. Leur souffrance est réelle. Leurs blessures sont profondes. Et pourtant – elles survivent. Parce que c’est ce que nous, en tant que femmes, faisons ».

Puis: « Aujourd’hui, je comprends la véritable signification de la liberté – non pas comme quelque chose d’acquis, mais comme quelque chose de fragile et de sacré. Sortir et voir le ciel, la lune et les étoiles, respirer, choisir son propre chemin – ce sont des privilèges que je ne considérerai plus jamais comme allant de soi. »

Soussana a noté que « en Israël, nous nous apprêtons à célébrer Pessah – une histoire de libération, de passage de l’esclavage à la liberté. Mais c’est le deuxième Pessah où les otages sont encore en captivité. Et dans le monde entier, les chrétiens célébreront Pâques – un temps de renouveau et d’espoir. Mais pour de nombreuses familles – il n’y a pas de renouveau. Il n’y a que l’attente. Il n’y a que le manque. Elles craignent ce que leurs proches endurent – et se demandent si elles les reverront un jour. »

« Je reçois ce prix non pas en mon nom, mais au nom de toutes les femmes courageuses d’Israël. Les femmes qui survivent, qui dirigent, qui refusent d’être brisées. Les femmes sont le sexe le plus fort – non pas parce que nous ne ressentons pas la douleur, mais parce que nous nous en relevons. Parce que nous luttons – pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas lutter eux-mêmes. Ce prix arrive à un moment critique. Les otages ne peuvent pas attendre. Chaque jour qui passe est un jour de plus de souffrance inconcevable. À chaque instant qui passe, leur douleur s’approfondit, l’espoir s’estompe, et leurs chances de survie diminuent. »

L’ex-otage s’est adressée aux dirigeants du monde : « J’appelle le monde à agir. À les ramener à la maison maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Je suis reconnaissante au président Trump et à son administration pour leur rôle dans les récentes libérations d’otages, et je compte sur eux pour continuer à agir jusqu’à ce que le dernier otage soit libre. Ce prix est plus qu’une distinction honorifique. C’est une responsabilité. C’est un rappel que le courage n’est pas seulement de tenir bon – mais de se tenir ensemble. De lutter pour ceux qui ne peuvent pas lutter eux-mêmes. De choisir la justice plutôt que le silence, l’action plutôt que la peur ».

Elle a conclu: « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Département d’État américain pour cette initiative. Pendant des années, ce prix a reconnu des femmes exceptionnelles, qui mènent le changement, la justice et les droits humains – et il amplifie leurs voix. Leurs histoires nous rappellent à tous l’impact immense d’un seul acte de courage. En soulignant leur héroïsme, le Département d’État apporte une contribution énorme à l’indépendance des femmes. Merci de poursuivre cette importante tradition, de soutenir ces leaders courageuses, et de veiller à ce que leurs efforts ne restent pas dans l’ombre. Que nous ne cessions jamais de lutter pour ceux qui sont encore dans l’obscurité. Que nous ne prenions jamais notre liberté pour acquise. Et que nous continuions, en tant que femmes, à montrer la voie – vers la justice, vers la paix, et vers un monde où personne n’est laissé pour compte. »