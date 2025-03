Lors d’une visite empreinte d’émotion au Tombeau de Joseph à Naplouse en Judée-Samarie dimanche soir, Agam Berger, ex-otage libérée il y a un mois, est venue exprimer sa gratitude pour sa libération et prier pour ceux qui restent captifs du Hamas.

Accompagnée du chef du Conseil de Samarie Yossi Dagan, de sa mère Merav, du rabbin de Samarie Elyakim Levanon, ainsi que d’officiers de Tsahal dont le lieutenant-colonel Yedidiya Zuckerman et le major Ron Levy, Agam a participé à une cérémonie spéciale où elle a allumé la bougie éternelle du tombeau.

Durant cette cérémonie, Yossi Dagan a salué son courage et sa détermination pendant sa captivité et lui a remis un certificat d’appréciation portant l’inscription « J’ai choisi la voie de la foi », faisant référence aux mots que la jeune fille a écrits dans l’hélicoptère le jour de sa libération. Il lui a également offert un siddour personnalisé en lui disant : « Tu es un lac, symbole de la foi. Tu ne sais pas à quel point le peuple d’Israël t’aime et t’admire. »

Visiblement émue, Agam a adressé ses remerciements aux soldats présents : « Prenez soin de vous, vous êtes de véritables héros. Et n’oubliez personne. Les otages qui rsstent captifs ont besoin de nous, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin que nous soyons forts pour eux. »

Yossi Dagan a salué la force exceptionnelle d’Agam, évoquant comment elle avait préservé sa foi et ses pratiques religieuses dans des conditions extrêmement difficiles. Il a établi un parallèle entre son histoire et celle de Joseph dans la Bible, « qui est sorti de la fosse pour accéder à la royauté. » A son retour de Gaza, la jeune femme de 20 ans avait raconté la manière dont elle s’était battue pour respecter le shabbat et la casherout en captivité.

La mère d’Agam, Merav, a partagé que cette visite était particulièrement significative car elle avait tenté à deux reprises de se rendre au tombeau après le 7 octobre sans succès. « J’ai l’impression que le juste Joseph t’a invitée, » a-t-elle dit à sa fille, avant de citer un verset biblique et d’appeler à la libération des autres otages, qualifiant cela de « première et principale mission morale nationale juive. » Cette visite symbolique s’est conclue par des prières collectives pour le retour des personnes encore détenues et pour la rédemption du peuple d’Israël.

Pour des raisons sécuritaires, les visites de pèlerins juifs au tombeau de Joseph sont strictement encadrées et doivent être organisées au préalable en coordination avec l’armée.