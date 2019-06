Olli Heinonen, l’ancien responsable du suivi de la prolifération nucléaire pour l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré sur les ondes de la radio militaire qu’Israël et les États du Golfe « avaient toutes les raisons d’être inquiets des nouvelles capacités nucléaires de l’Iran« …

L’homme a souligné que la plupart des Israéliens « n’avaient pas conscience de la gravité de la menace iranienne ». « Les Israéliens se doivent d’être inquiets et les pays du Golfe ont également toutes les raisons de s’inquiéter » a déclaré Olli Heinonen. Lors de l’interview, qui sera diffusée jeudi matin, Olli Heinonen a déclaré: « Malgré les affirmations de l’AIEA, l’Iran sera en possession d’armes nucléaires d’ici six à huit mois« .

Selon lui, l’AIEA ignorerait tout de la course à la guerre nucléaire menée par Téhéran et, qui plus est, même la décision de l’administration Trump de laisser tomber le plan d’action global commun (JCPOA) qu’on appelle communément « l’accord iranien », servirait aussi les objectifs de l’Iran.

« Les Ayatollahs gèrent les nouvelles sanctions à leur guise et pendant de temps, ils continuent de fabriquer de nouvelles centrifugeuses « , a-t-il conclu.

Peu de gens ont une meilleure connaissance sur le sujet que Olli Heinonen, qui a travaillé 27 ans à l’AIEA dont il a été le directeur général adjoint et le responsable de son Département des contrôles. Il a rédigé sa thèse sur l’analyse des matières nucléaires et a supervisé les efforts de l’AIEA pour surveiller et contrôler le développement nucléaire de l’Iran. L’homme a également dirigé et participé à des équipes internationales d’inspection de surveillance des installations nucléaires dans de nombreux États comme la Corée du Nord, l’Afrique du Sud, l’Irak, la Syrie, la Libye.

Tel-Avivre – source israelnationalnews