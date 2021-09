Le journaliste et commentateur Amit Segal (Hadashot 12) a fait le bilan de l’année juive écoulée et a établi ce qui selon lui aura été l’évènement politique le plus important. Il souligne que ce n’est pas la fin du pouvoir de Binyamin Netanyahou mais un très grave disfonctionnement de la démocratie israélienne : les voix des électeurs ne comptent plus. Un fait qui d’après le journaliste aura des répecrcussions à long terme.

Amit Segal explique que le système électoral en vigueur en Israël permet désormais à n’importe quel député de la Knesset de former un gouvernement, fut-il a à la tête d’un parti très minoritaire. L’adresse est claire. Il rappelle que la tradition israélienne est que c’est le chef du parti le plus grand qui forme le gouvernement, et précise que l’exception de 2009, lorsque Kadima avait obtenu un seul siège de plus que le Likoud, ne constitue pas un contre exemple car Binyamin Netanyahou avait réussi à réunir 65 députés autour de lui.

Au vu de ce qui s’est passé il y a quelques mois, le journaliste dresse un tableau sévère : plus que jamais, le pouvoir s’acquiert non pas en fonction du soutien populaire mais suite à des chantages politiques autour de laborieuses négociations.

Amit Segal conclut en lançant un avertissement quant à une grave érosion de la démocratie représentative conséquente de ce qui s’est passé après les dernières élections : lorsqu’il s’agira à l’avenir d’aller voter, les citoyens ne feront plus du tout confiance aux promesses des candidats, ils estimeront que leur voix n’a plus aucune importance ni influence et ils risqueront de s’abstenir en grand nombre. « Tout la monde aura appris l’astuce et le chef d’un parti de quatre députés ou même un député isolé pourra former un gouvernement », conclut-il.

Photo Flash 90