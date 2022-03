A partir d’aujourd’hui, 1er mars, toutes les restrictions liées au Corona, en dehors de l’obligation du port du masque à l’intérieur des lieux publics, sont levées.

L’un des changements les plus attendus est celui des contrôles à l’arrivée en Israël. Ainsi, dès à présent, l’entrée sur le territoire israélien ne sera plus conditionné à la vaccination, mais uniquement à la réalisation de deux tests PCR, le premier avant le décollage, le second à l’atterrisage. La période de quarantaine disparait également, à condition d’avoir un PCR négatif.

Pour les citoyens israéliens, y compris non vaccinés, seul un test PCR à l’atterissage est demandé.

A l’école primaire, on se prépare à abandonner le protocole qui exigeait deux tests antigéniques par semaine à tous les enfants. Il devrait être arrêté à partir du 10 mars.

Le tav yarok, quant à lui, n’est désormais plus requis.

Les autorités sanitaires du pays demeurent toutefois prudentes et rappellent que le nombre de contamination quotidienne est certes en nette diminution mais s’élève toujours à plus de 10000 par jour. En outre, elles ont annoncé se préparer d’ores et déjà à faire face à une sixième vague du virus.