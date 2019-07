Ils ont entre 15 et 18 ans et décident, chaque année, de consacrer leurs vacances à un objectif: organiser et animer un centre aéré pour des jeunes handicapés. Ils, ce sont les jeunes du Yishouv Eli, dans le Binyamin. Depuis plus de 10 ans, la kaytana Lev el Lev en coopération avec l’association pour enfants aux besoins particuliers, Alé Sia’h, propose à ces jeunes, une semaine d’activités, 24h/24, au mois d’août.

Laissez-nous vous présenter ce centre aéré par comme les autres qui perçoit les enfants handicapés, comme les autres.

D’année en année la même ébullition

Préparer une kaytana de ce genre demande une bonne organisation. D’abord sur le plan logistique, il s’agit de gérer jour et nuit, des enfants qui parfois ne parlent pas, qui doivent suivre des traitements importants et particuliers et qu’il faut savoir occuper.

« Pour cela », nous explique Hadassah, une des jeunes volontaires, »nous suivons une formation avant le départ du centre aéré et nous recevons le descriptif précis de chaque enfant ». Ale Sia’h fournit aux moniteurs l’encadrement médical nécessaire. Pour chaque enfant handicapé, deux moniteurs ou monitrices sont attribué(e)s.

Les jeunes d’Eli sont conscients du défi mais pour autant, ils sont toujours ultra motivés. »Ces enfants sont comme nous », s’exclame Hadassah, »nous faisons avec eux, les activités organisées dans toutes les kaytanot ». En effet, le programme ferait bondir de joie n’importe qui: piscine, ateliers manuels, théâtre voire kayak ou sortie au Luna Park ! « Les sourires sont sur tous les visages et même si certains ont du mal à exprimer leurs sentiments, on ressent leur bonheur ».

Ce camp d’été représente beaucoup pour ces jeunes handicapés. Il s’agit de les sortir de leur routine, de leur apporter de la joie, des rires et des expériences uniques. Pour leurs parents aussi c’est important: pendant une semaine, ils peuvent souffler leur quotidien n’est pas toujours facile.

Si de l’extérieur, on pourrait penser que tenter l’expérience une fois doit être suffisant, il n’en est rien. Chaque année, les jeunes d’Eli répondent présents et avec beaucoup d’enthousiasme. »Nous attendons avec impatience cette kaytana. Pour nous, c’est une semaine de kiff. Nous apprenons aussi beaucoup ». Les jeunes savent qu’ainsi ils donnent du sens à cette (longue) période de vacances. Ils s’attachent les uns aux autres, comme nous le confirme Hadassah: »Il n’est pas rare que les moniteurs gardent contact avec les enfants dont ils avaient la charge. Les anciens animateurs, qui n’ont plus l’âge de participer à l’aventure, viennent souvent nous rendre visite. Il est impossible de couper quand on y a goûté ».

D’ailleurs pour Hadassah, ce sera sa deuxième édition. Arrivée de Belgique, il y a 6 ans, elle s’est vite intégrée dans la mentalité israélienne du volontariat et du don de soi. »Quand j’étais petite, je regardais ces jeunes s’activer pour organiser et animer la kaytana Lev el Lev. Je n’attendais qu’une chose: être en âge de pouvoir moi aussi participer ».

On l’aura compris, le projet est au cœur de cette jeunesse qui en a fait l’événement culminant de l’année.

La solidarité comme moteur

En coulisses, ces jeunes se donnent aussi de toutes leurs forces pour récolter l’argent nécessaire. Ce ne sont pas moins de 100 000 shekels qu’ils doivent réunir chaque année. Pour cela, il compte sur la générosité et la solidarité qui caractérisent le peuple juif. »Nous menons toutes sortes d’opérations pour cela », nous explique Hadassah, »et nous souhaitons même nous adresser à des personnes en dehors d’Israël ».

Depuis Pessah, les jeunes d’Eli organisent des stands dans leur yishouv ou en dehors, vont démarcher les gens dans les rues de Jérusalem ou au téléphone. Ils ne trouveront de repos que lorsqu’ils auront assez pour réaliser leur rêve et celui des enfants d’Ale Sia’h.

Ces jeunes sont déterminés, et comme chaque année, ils mettent toute leur énergie pour cette cause. De quoi définitivement casser les préjugés: ceux qui présentent notre jeunesse comme paresseuse et dénuée de toutes valeurs, ceux qui prétendent qu’un enfant handicapé ne peut pas avoir les mêmes loisirs que les autres et ceux qui affirment que le fossé entre les handicapés et les autres jeunes est infranchissable.

Pour aider les jeunes d’Eli:

Sur FaceBook: קייטנת לב אל לב נוער עלי

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/17293?currency=ILS

Guitel Ben-Ishay