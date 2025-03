Les ministres des Affaires étrangères de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Italie ont annoncé leur soutien à l’initiative égyptienne pour la reconstruction de Gaza, qui a également été adoptée par la Ligue arabe et saluée par le Hamas.

Rappelons que cette initiative prévoit un plan de reconstruction de 53 milliards de dollars sur 5 ans, visant à rendre Gaza à nouveau habitable et à empêcher l’émigration massive des Palestiniens vers d’autres pays, contrairement à la vision du président Donald Trump. Elle contient aussi la mise en place d’un gouvernement transitoire dirigé par un comité d’experts indépendants, le déploiement de forces internationales de maintien de la paix dans la bande de Gaza et une supervision stricte de l’aide humanitaire par ce comité, en coordination avec l’Autorité palestinienne.

Dans une déclaration conjointe, les ministres européens ont affirmé: »La proposition égyptienne est réaliste et offre une amélioration rapide et durable des conditions de vie catastrophiques des habitants de Gaza.

Nous nous engageons à travailler avec l’initiative arabe et saluons le signal fort envoyé par les États arabes en développant ce plan. Le Hamas ne doit plus gouverner Gaza ni représenter une menace pour Israël. Nous soutenons un rôle central de l’Autorité palestinienne et la mise en œuvre de son programme de réforme ».

La proposition égyptienne soutenue donc par l’Europe a, en revanche, été totalement rejetée par Israël et les Etats-Unis

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères avait déclaré au lendemain du sommet de la Ligue arabe sur Gaza: »Cette déclaration ne reflète pas la réalité de la situation après le 7 octobre 2023 et reste ancrée dans des perspectives dépassées. L’attaque terroriste brutale du Hamas, qui a causé des milliers de morts israéliens et des centaines d’otages n’est même pas mentionnée. De plus, il n’y a aucune condamnation de cette organisation terroriste meurtrière ». Il avait ajouté: »La déclaration continue de s’appuyer sur l’Autorité palestinienne et l’UNRWA, deux entités qui ont à plusieurs reprises démontré leur corruption, leur soutien au terrorisme et leur incapacité à résoudre la question palestinienne. Depuis 77 ans, les pays arabes utilisent les Palestiniens comme des outils contre Israël, les condamnant à un statut de ‘réfugiés’ permanents ».