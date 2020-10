Frappés de plein fouet par la deuxième vague de Corona, plusieurs pays européens ont tout de même trouvé le moyen de dénoncer l’annonce de la planification de nouveaux logements juifs en Judée-Samarie. Les ministères des Affaires étrangères d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, d’Espagne et bien-entendu de la France ont publié un communiqué dénonçant l’annonce israélienne de construire 4900 unités de logements dans ces régions historiquement juives : « Nous sommes très inquiets de cette décision. L’élargissement des colonies viole le droit international et met en danger la solution des deux Etats ». Un disque rayé d’une mélodie d’un autre temps !

Le communiqué poursuit : « Il s’agit d’un pas qui ne va pas dans la bonne direction au vu des développements positifs qui ressortent des accords de normalisation conclus entre Israël, les Emirats arabes unis et le Bahreïn. Comme nous l’avons souligné face au gouvernement israélien, cette décision va perturber les efforts pour réinstaurer la confiance entre les parties dans le but de relancer le dialogue. Nous appelons à l’arrêt immédiat de la construction dans les colonies ainsi que les expulsions de Palestiniens et la destruction de leurs maisons à Jérusalem-Est et dans la Rive occidentale ».

Une preuve de plus que ces pays n’ont toujours rien compris au changement radical qui se produit au Moyen-Orient. Ils feraient bien d’écouter le discours de Binyamin Netanyhaou jeudi à la Knesset.

Par ailleurs, et si déjà l’on parle de « restaurer la confiance », au lieu de condamner la construction juive légitime, on eut aimé que ces pays exigent de l’Autorité Palestinienne qu’elle « cesse immédiatement » de verser des salaires aux terroristes et d’enseigner la haine antisémite et la violence à sa jeunesse.

Photo Flash 90