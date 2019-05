Emmanuel échoue à prendre la première place. En tête, le parti de Marine, qui a fait de ces élections un référendum anti-Macron. Les grands gagnants de ce scrutin européen, contrairement à ce qui s’est passé en Israël, sont les sondeurs, qui avaient, dans la toute dernière ligne droite, perçu ce frémissement.

La mère Theresa après 1000 jours au pouvoir au Royaume-Uni, a annoncé, en larmes, sa démission ! En Allemagne, le grand débat du jour dans les medias: la kippa, après la déclaration d’un officiel qui déconseille fortement de la porter dans la rue. Ce nouvel antisémitisme est importé par des migrants venus de pays hostiles à Israël, comme les Syriens, Irakiens ou Afghans arrivés en masse dans le pays. Mais le plus surprenant au lendemain des élections européennes, c’est la première page du Bild. En effet, le plus grand quotidien germanique sort en campagne, non pas pour la mettre dans sa poche mais au contraire, pour que tous, surtout les non juifs, la portent sur la tête ! Avec une kippa à découper sur sa couverture, le Bild déclare: « la kippa est liée à l’Allemagne ». Les lecteurs devront découper consciencieusement avec des ciseaux leur calotte en papier, c’est le plus simple. Vont-ils oser la porter ? Plus compliqué !

Souvenez-vous du journaliste de Makor Rishon, Tsvika Klein, qui s’était filmé en 2015 en train de marcher dans les rues de Paris avec une kippa, dans une vidéo intitulée « 10 hours of walking in Paris as a Jew« . Tsvika avait alors essuyé crachats, insultes et remarques menaçantes. Il avouait avoir eu peur mais n’avait reçu aucun coup, à sa grande surprise. Il portait un gilet blindé… le Talit Katan !

Quant à nous en Israël, nous avons effectivement voté majoritairement à droite, comme en Europe. Pourtant, nous n’arrivons pas, ou très difficilement, une fois les cartes en main, à composer un gouvernement. Décidément, Lieberman, à l’origine de la chute du gouvernement précédent, n’a aucun scrupule à remettre en danger la Knesset fraichement élue. Si ce n’est pas maintenant, ce sera dans quelques mois. Il ferait mieux d’utiliser cette détermination sans concession, face au Hamas ou contre d’autres expulsions probables de Juifs de leur maison.

Ma pensée au sujet du feu va vers ces 40 familles de Mevo Modiim. Elles ont perdu

leur maison dans les flammes et, malgré la douleur, pensent à se reconstruire et

nous donnent une leçon de courage et de Emouna. Rabbi Nahman nous enseigne que le pouvoir du tikoun est bien plus grand que celui de la destruction. Jérusalem en est l’exemple même. Yom Yeroushalayim Sameah !

Avraham Azoulay