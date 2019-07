Le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques a adressé une lettre de protestation ferme à l’attention du président du parlement européen David Maria Sassoli. Il lui a exprimé son irritation après l’intervention au parlement de Khaked Barakat, membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation terroriste notoire.

Khaled Barakat, qui est également membre de « Samidoun », organisation anti-israélienne, avait été invité par le député européen Manu Pineda, membre du Parti communiste espagnol et activiste de la cause ‘palestinienne’. Devant des députés européens, Khaled Barakat a développé un discours de propagande « classique » émaillé de mensonges les plus grossiers les uns que les autres (v. vidéo)

Il était accompagné de Muhamad Khatib, coordinateur de Samidoun pour l’Europe, qui comme lui, figure sur la liste des « terroristes en complet-cravate » établie par le ministère des Enjeux stratégiques.

Dans sa lettre, Guilad Erdan rappelle à David Sassoli que Manu Pineda soutient ouvertement l’organisation terroriste FPLP.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90