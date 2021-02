Le parti Hatziyonout Hadatit vient de recevoir un sérieux coup de pouce avec la parution d’une lettre appelant à voter pour lui. Elle est signée par des dizaines de rabbanim et directeurs de yeshivot sionistes-religieuses. Les initiateurs sont : le rav Haïm Druckman (Or Etzion), le rav Dov Lior (ancien Grand rabbin de Kiryat Arba), le rav Tsvi Tau (Har HaMor), le rav Eliezer Waldman (Nir), le rav Mordekhaï Grinberg (Kerem BeYavneh) et le rav Shlomo Aviner (Ateret Cohanim).

Dans leur lettre, les signataires écrivent notamment : « La liste sioniste religieuse, formée de plusieurs partis) avance de manière claire et appelle à notre renaissance nationale qui est une nécessité absolue de tout le peuple juif. Les défis matériels et spirituels auxquels l’Etat d’Israël fait face nécessitent une grande et solide liste telle que celle-ci qui permettra, avec l’aide de D. la formation d’un gouvernement de droite qui préservera tout ce qui est sacré et cher, et non pas, D. préserve, un gouvernement de gauche (…) Nous appelons donc à voter pour la liste Hatziyonout Hadatit sous la présidence de Betzalel Smotritch, avec la lettre ‘Tet’, dont tous les membres sont engagés à l’intégrité de la Torah, du peuple et de la terre ensemble ».

Photo articleYossi Zamir/ Flash 90