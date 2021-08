Plus d’une centaine de familles endeuillées du mouvement « Bo’harim Ba’haïm » ainsi que l’organisation « Torat Le’hima » ont écrit une lettre au chef d’état-major Aviv Kochavi suite à son intention de restreindre les consignes de tir envers les terroristes afin de « calmer le terrain« .

Dans leur lettre, les signataires de « Bo’harim Ba’haïm » demandent au chef de Tsahal de renoncer à son intention afin de laisser plus de marge de manoeuvre aux soldats qui font face aux terroristes : « Les terroristes arabes qui attaquent nos soldats et nos civils avec des pierres, des blocs de pierres, des bouteilles incendiaires, des barres de fer et des incendies doivent recevoir en retour une réponse ferme et décisive, sans bégayement ni excuses. Il faut imposer une dissuasion afin qu’il y ait moins de pertes chez nous autant que chez eux. Nous, qui avons perdu ce que nous avons de plus cher, savons que tout laxisme, hésitation ou doute chez nos soldats en temps réel risque de leur faire payer un prix très lourd. Il vaut mieux que mille mères de terroristes pleurent plutôt qu’une seule mère israélienne (…) Certains soldats ont perdu la vie parce qu’ils avaient hésité à tirer sur des terroristes (…) Nous vous demandons d’avoir toujours l’intéret nos soldats devant vos yeux et d’alléger les consignes d’ouverture du feu au lieu des les restreindre. Il est impensable qu’un soldat qui se sent en danger hésite un seul moment ou veuille consulter son supérieur avant de tirer… »

L’organisation « Torat Le’hima » a publié un court communiqué : « Le chef d’état-major Kochavi est un homme avec des valeurs et on attend de lui qu’il respecte sa promesse à la population d’Israël de redonner à Tsahal sa volonté de faire la décision. Il en est capable, cela dépende de lui et il ne doit en aucun cas se plier aux pressions de l’extrême gauche. Les forces sur le terrain attendent des consignes adaptées à la situation et également un soutien de leurs supérieurs. Ceci est d’autant plus vrai depuis les émeutes de ces derniers mois et le réveil du terrorisme arabe dans tout le pays. »

Photo porte-parole Tsahal