Une nouvelle lettre d’anciens réservistes a été publiée aujourd’hui (mardi). Cette fois ce sont 472 anciens réservistes d’unités spéciales qui appellent à la libération des otages même au prix d’un arrêt des combats contre le Hamas.

Dans ce contexte, le Chef d’Etat-major, Eyal Zamir, a déclaré aujourd’hui devant des réservistes combattant dans la Bande de Gaza: »Tsahal ne laissera pas les divisions internes pénétrer ses rangs. Les soldats de réserve ont le droit d’exprimer leur opinion, en tant que citoyens, lorsqu’ils ne sont pas en service actif, sur tout sujet et de manière démocratique. Il existe suffisamment de moyens et de lieux pour la protestation civile. Tenter d’entraîner Tsahal dans ces débats, notamment en parlant au nom d’une unité militaire en tant que groupe – est inacceptable, et nous ne le permettrons pas ».