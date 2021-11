Désireux de faire diversion sur les récentes révélations concernant les liens de son parti avec le Hamas, Mansour Abbas a a fait une étrange proposition au gouvernement : prendre cent millions de shekels sur les généreux fonds de coalition alloués à son parti et les verser aux orthodoxes ! La réponse est venue rapidement de la bouche de Yaakov Asher de Yahadout Hatorah qui a dit « Non merci ! » et s’en est pris au parti Yamina : « Mes frères juifs ! Honte à vous qu’il faille que Mansour Abbas soit le philanthrope qui a pitié des femmes orthodoxes et de leurs enfants en proposant cent millions de shekels ! Je lui suggère, au lieu de donner de l’argent à l’association ’48’ qu’il le verse à ‘Koupat Haïr’, mais là-bas, il aura des problèmes avec Avigdor Lieberman car il s’agit de veuves et d’orphelins orthodoxes ».

De son côté, Betzalel Smotritch avait déjà exhorté les orthodoxes à refuser ce « cadeau empoisonné » qui selon lui est une nouvelle étape dans son idéologie islamique en proposant sa « protection aux dhimmis juifs ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90