Au parti Ra’am on est satisfait des engagements pris par Naftali Benett et Yaïr Lapid suite aux ultimatums et aux menaces de faire tomber le gouvernement. Mais on a surtout été étonné de la rapidité de réaction. Un haut responsable du parti islamique a déclaré : « Nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle Benett et Lapid ont accédé à nos exigences. Nous ne pensions pas que cela irait aussi vite »…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90