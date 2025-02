Une nouvelle exposition intitulée « L’éternité d’Israël » a ouvert ses portes aujourd’hui (mercredi) au Terminal 3 de l’aéroport Ben Gourion, offrant aux visiteurs l’occasion d’explorer l’histoire d’Israël à travers des découvertes archéologiques et des photos de rares découvertes.

L’exposition a été inaugurée par l’ancien ministre israélien du patrimoine Amichai Eliyahu, le directeur de l’Autorité des antiquités d’Israël Eli Escusido et le directeur général de l’Autorité nationale des aéroports d’Israël, Udi Bar-Oz.

L’exposition emmène les passagers dans un voyage à travers l’histoire du peuple d’Israël – une histoire de force, de défis, de bouleversements et de renouveau, s’étalant sur des milliers d’années et illustrant la puissance du renouveau du peuple.

Cette nouvelle exposition, fruit des efforts conjoints de l’Autorité des antiquités d’Israël, de l’Autorité des aéroports et du ministère israélien du patrimoine, sera présentée le long du passage de sortie de l’aéroport jusqu’en janvier 2026. « L’éternité d’Israël » est soutenue par le Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust.

»Helmsley reste déterminé à soutenir le peuple d’Israël et à renforcer la compréhension mondiale d’Israël », a déclaré Sandor Frankel, administrateur du Helmsley Charitable Trust. »Etape importante dans les efforts de préservation culturelle d’Israël, cette nouvelle exposition de l’Autorité des antiquités d’Israël met en lumière l’histoire légendaire d’Israël et de son peuple dans un mélange d’archéologie et de photographie. Les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur la vie israélienne et la riche histoire culturelle de la nation qui s’étend sur des milliers d’années ».

L’exposition présente des photographies à couper le souffle de sites archéologiques et de moments importants de découverte lors de fouilles.

Chaque photographie résume un moment unique ou un site spécial. En plus de ces photographies puissantes, des découvertes archéologiques originales et rares sont exposées, témoignant de différentes périodes de l’histoire du peuple juif.

L’exposition permet au visiteur de se faire une idée à partir d’objets tels que des outils agricoles d’une ferme de l’époque hasmonéenne découverts près du mont Arbel et exposés ici pour la première fois, un trésor de pièces de monnaie hasmonéennes trouvé dans le désert, des preuves matérielles du nom d’Achab, le célèbre roi du nord d’Israël ; une pierre originale du Mur occidental pesant 5 tonnes ; et des armes de conquérants disparus depuis longtemps.

Chaque photo et chaque découverte sont accompagnées d’un code QR qui permet aux visiteurs d’accéder aux vidéos filmées dans les zones de fouilles, offrant ainsi la possibilité de vivre les découvertes à des moments singuliers. De plus, l’exposition présente des maquettes de découvertes archéologiques importantes de l’histoire du pays, que les visiteurs seront invités à toucher.