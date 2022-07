Afin de remédier aux problèmes de cherté du logement, l’Etat a mis au point une réforme visant à favoriser les locations de longue durée.

Ainsi, les sociétés qui mettront deux tiers de leurs biens immobiliers (ou 10 appartements – la quantité la plus élevée des deux) en location sur au moins 15 ans, se verront accorder des avantages fiscaux. Plus la durée de location sera longue, plus les remises seront importantes.

Les locataires signeront un contrat de location d’au moins 10 ans avec une clause limitant les marges d’augmentation du loyer.

Le ministère des Finances espèrent que dans de telles conditions des dizaines de milliers de logements pour location de longue durée seront construits dans les années à venir apportant ainsi une garantie de logement aux personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires.