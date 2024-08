Dans le cadre d’une initiative importante visant à promouvoir le développement régional et l’égalité des chances, l’Autorité israélienne de l’innovation, en collaboration avec le ministère du Développement du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale, l’Autorité Tekuma et le ministère de l’Égalité sociale, a annoncé aujourd’hui l’octroi de 35 millions de shekels pour encourager les entreprises de haute technologie à s’étendre dans les régions du nord et du sud d’Israël, ravagées par la guerre.

Ce financement, qui fait partie du programme « Leap to High-Tech », aidera les entreprises à ouvrir de nouvelles succursales et à embaucher des talents locaux, favorisant ainsi la croissance économique et réduisant les disparités à travers le pays.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises pourront bénéficier d’un soutien financier pour la formation pratique des employés inexpérimentés et d’un financement pour les employés expérimentés qui encadreront les nouvelles recrues dans le cadre d’une formation professionnelle. Les entreprises sélectionnées doivent lancer leurs programmes dans les six mois suivant la réception de la subvention, avec une période d’exécution de 12 à 24 mois.

Itzhak Wasserlauf, le ministre du Développement du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale, a déclaré : ”Le renforcement de l’emploi dans le Néguev et la Galilée est une priorité. L’État a tout intérêt à encourager les entreprises à étendre leurs activités dans le Néguev et en Galilée, augmentant ainsi l’emploi de qualité et permettant aux jeunes talents de rester et de construire leur avenir dans ces régions, tout en attirant de nouvelles populations dans la région”.

Yossi Shelli, directeur général du cabinet du Premier ministre et chef par intérim de l’Autorité de Tekuma, a déclaré : ”L’Autorité de Tekuma alloue 7 millions de shekels comme budget dédié aux entreprises de haute technologie qui ouvriront des succursales dans la région de Tekuma (zones directement impactées par la guerre, ndlr). Nous sommes heureux de collaborer avec l’Autorité israélienne de l’innovation et nos partenaires pour créer des opportunités d’emploi bien rémunérées dans la périphérie”.