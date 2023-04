La saga Han El Ahmar continue.

Tout a commencé en 2009, lorsque des plaintes ont été déposées devant la Cour suprême pour évacuer le point de peuplement bédouin illégal de Han El Ahmar, près de Maale Adoumim.

La Cour suprême a fini par donner raison à ceux qui demandaient son démantèlement et a demandé au gouvernement de faire appliquer la loi.

Seulement, depuis, les gouvernements qui se sont succédés avec à leur tête Binyamin Netanyahou jusqu’en juin 2021, puis Naftali Bennett, n’ont cessé de reporter la mise en oeuvre de cette décision de justice. Le nouveau gouvernement Netanyahou a, lui aussi, déjà demandé du sursis à la Cour suprême. En tout, l’Etat aura demandé pas moins de 9 reports…

Ce dimanche, une nouvelle fois, l’Etat doit rendre une réponse à la Cour suprême concernant cette évacuation. Cette fois, l’Etat devrait prendre une décision tranchée. Il va demander à la Cour de classer la plainte en arguant du fait qu’aucune évacuation de force ne sera entreprise par l’Etat et ce pour deux raisons. La première est, celle avancée depuis toutes ces années: une telle opération aurait de graves conséquences sur le plan sécuritaire et vis-à-vis de l’opinion internationale. La seconde est plus surprenante: l’Etat va annoncer à la Cour qu’un accord pour une évacuation consentie sera prochainement conclu. C’est ce qu’a révélé le journaliste Doron Kadoch sur Galei Tsahal. Néanmoins, il précise que des sources proches du dossier lui ont confié que pour l’heure, les parties étaient encore loin d’avoir trouvé un compromis.

L’idée qui est avancée depuis plusieurs mois maintenant est celle de déplacer ce point de peuplement de quelques 300 mètres, afin de l’installer sur des terres appartenant à l’Etat.

Cette solution n’a pas encore été acceptée et la seule certitude aujourd’hui est que l’Etat n’a nullement l’intention de procéder à l’expulsion des habitants qui occupent illégalement les terres de Han El Ahmar, contrairement à ce qu’avaient affirmé haut et fort bon nombre de membres du gouvernement actuel. Le départ des habitants de Han El Ahamar se fera dans le dialogue et non par la force, c’est ce que l’Etat veut transmettre comme message.