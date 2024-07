Afin de pallier le manque de main-d’oeuvre dans la branche de la construction en Israël depuis le 7 octobre, l’Etat a validé l’octroi d’une bourse pouvant aller jusqu’à 21000 shekels à toute personne qui commencerait à travailler dans ce domaine.

La commission Travail et Affaires sociales de la Knesset a validé hier (dimanche) un accord entre le gouvernement et le Bitouah Leumi qui vise à encourager les Israéliens à intégrer la branche de la construction.

Selon cet accord, les nouveaux employés pourront bénéficier d’une bourse allant jusqu’à 21000 shekels en supplément de leur salaire.

2000 shekels supplémentaires leur seront versés en supplément les quatre premiers mois, puis 3000 shekels les cinquième et sixième mois (14000 shekels en tout sur 6 mois), à condition que l’employé ait travaillé les six mois d’affilée. Pour les employés qui exécuteront des tâches plus pénibles, 7000 shekels supplémentaires seront ajoutés à ces 14000 shekels.

Cet accord s’applique rétroactivement à ceux qui ont commencé à travailler dans la construction à partir du mois d’avril 2024 et sera valable pour tous ceux qui y entreront jusqu’à la fin de l’année 2026.

Le député Israël Eichler, président de la commission Travail et Affaires sociales de la Knesset, a déclaré: ”C’est une aide très importante qui permettra d’apporter de la nouvelle main-d’oeuvre dans la branche, à l’heure où la construction en Israël est paralysée sans possibilité de faire venir de la main-d’oeuvre de l’extérieur”.