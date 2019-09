L’an dernier les équipes d’intervention d’IsraAID ont porté secours à 26 300 personnes dans le monde en rétablissant l’accès à l’eau potable, en assurant un soutien psychologique et des secours à la suite de neuf catastrophes dans sept pays différents.

Cette année, IsraAID a lancé des missions d’urgence au Mozambique, suite aux dégâts causés par le cyclone Idai en mars, et en Colombie, qui accueille au quotidien jusqu’à 5 000 personnes fuyant la crise humanitaire qui sévit actuellement au Venezuela, le pays voisin.

Ces dernières années, l’ONG humanitaire a agi à la suite de plusieurs ouragans dans la région, notamment Irma et Michael en Floride, Florence en Caroline du Nord, Harvey au Texas, Maria à la Dominique et Porto Rico. Des équipes d’IsraID sont toujours présentes à la Dominique et à Porto Rico, aidant les communautés à se reconstruire, près de deux ans après l’ouragan Maria.

Le Forum israélien en faveur de l’aide humanitaire internationale (IsraAid) est un organisme humanitaire israélien qui répond aux situations d’urgences dans le monde par des aides ciblées et si possible, par la mise en place d’un mode de vie durable.

Sur son site officiel, le Forum mentionne notamment l’activité qu’il déploie pour aider les réfugiés du Moyen-Orient à s’installer en Europe.

Source: Israelvalley