Pour la première fois depuis la création de l’État d’Israël, un comité mixte spécial, composé du gouvernement d’Israël et des institutions nationales, a été mis en place afin de mettre en œuvre la résolution gouvernementale n° 492 du 7 mai 2023, concernant la tenue d’une journée de commémoration nationale pour les Juifs de Diaspora ayant été assassinés dans des attaques antisémites.

Le comité — présidé par le président de l’Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel, et le directeur général du ministère des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Avi Cohen Scali, et sous la direction du secrétaire général de l’Agence juive pour Israël, Josh Schwartz, avec la participation de représentants des bureaux du Premier ministre, du ministère des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, du Conseil national de sécurité, de l’Agence juive pour Israël et de l’Organisation sioniste mondiale — a commencé ses travaux après s’être vu présenter une cartographie professionnelle des circonstances des attaques, et a reconnu des dizaines de victimes de meurtres antisémites depuis la création de l’État d’Israël.

Le comité appelle les proches de victimes à constituer un dossier pour que ces dernières soient reconnues et honorées par l’Etat d’Israël.

Le comité examine les demandes à la lumière de plusieurs critères:

L’incident correspond à la définition suivante: »Une attaque due à des actes hostiles de forces militaires ou paramilitaires ou de forces militaires irrégulières d’un État hostile au peuple juif, à des hostilités menées par une organisation ou une personne hostile au peuple juif, ou à des actes hostiles qui ont été menés en apportant une assistance à l’une des personnes susmentionnées, ou en son nom, afin de promouvoir ses objectifs, à condition que le but principal de l’acte hostile tel qu’il est énoncé, était de nuire au peuple juif ou à un Juif parce qu’il est juif ».

La cible de l’attaque a été choisie en raison de sa judéité, de son identification (réelle ou imaginaire) avec le peuple juif (physique, un événement public ou privé).

L’attaque était fondée sur une perception prétendument antisémite ou antisioniste.

Atteinte à un Juif suite à des dommages délibérés causés à un bien israélien ou à une entité israélienne.

Les agresseurs ont des antécédents d’antisémitisme.

L’incident a été qualifié d’antisémite par les autorités compétentes de l’État.

Les personnes concernées sont invitées à envoyer des propositions au comité dans le but de faire connaître les noms de victimes spécifiques.

Une lettre concise comprenant un résumé de l’événement et ne dépassant pas deux pages de long, doit être envoyée à l’adresse électronique suivante : [email protected]. La lettre doit indiquer le nom du soumissionnaire et la personne qu’il/elle représente, les documents pertinents doivent être joints.