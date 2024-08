Le docteur Daniel Guggenheim relève au micro de Cathy Choukroun les sujets économiques importants de la semaine. La rallonge budgétaire de plus de 3 milliards de shekels qui n’a pas plu à tout le monde. L’euro est-il vraiment en hausse ou est-ce plutôt le dollar qui lui fait de l’effet ? Après un an d’exploitation comment se porte le tramway de Tel Aviv ? Et une bonne nouvelle pour finir Google choisit l’énergie verte Israélienne et investit un milliards de dollars.