Après que les résultats officiels des élections ont été promulgués puis communiqués au Président de l’Etat, ce dernier a commencé à accueillir aujourd’hui, les délégations des différents partis qui vont recommander le député qu’ils souhaiteraient voir former le prochain gouvernement.

Celui qui recueille le plus de recommandations sera désigné par le Président pour remplir cette mission.

L’étape des »recommandations » a commencé aujourd’hui et a été retransmise en direct à la télévision.

Le Président Herzog a d’abord reçu les délégués du Likoud, le plus grand parti de la Knesset. Yariv Levin, Miri Regev et Eli Cohen ont, sans surprise, recommandé Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Ils ont fait savoir au Président leur détermination à agir suivant le mandat que leur ont confié les électeurs.

Puis ce fut au tour des représentants de Yesh Atid. Orna Barbibaï, Karine Elharrar et Boaz Toporovsky, ont recommandé Yaïr Lapid.

Le Président Herzog a ensuite écouté la recommandation des représentants du Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz. Comme ils l’avaient déjà annoncé auparavant, ils ont décidé de ne soutenir aucun député au poste de Premier ministre. Pnina Tamano Shata, Zeev Elkin et Eytan Ginzburg ont déclaré qu’il n’était pas pertinent de soutenir un candidat qui, de toute façon, n’a aucune chance de pouvoir former un gouvernement.

C’est le parti Shass qui a clôturé cette première journée de consultation. Michael Malkieli, Yoav Ben Tzur, Haïm Biton et Yaakov Mergui ont recommandé Binyamin Netanyahou.

A la fin de leur entretien, le Président Herzog qui pensait les micros éteints a mis en garde les députés de Shass contre Itamar Ben Gvir: »Il y a un sujet dont je n’ai pas parlé – vous allez avoir un problème avec le Mont du Temple. C’est un sujet critique. Mais vous avez un partenaire qui fait peur dans le monde. Je le lui ai dit à lui aussi. Cela doit rester en off, je ne veux pas créer de problème ».

Suite à la diffusion de ces paroles qui n’étaient pas destinées à être publiées, la résidence du Président a transmis un communiqué: »Le Président a présenté aux représentants de Shass les commentaires qu’il a reçus dont l’inquiétude au regard de certaines positions d’Itamar Ben Gvir. Le Président a insisté sur la responsabilité qui pesait sur chaque élu du peuple ».

Lorsque le Président s’est entretenu, jeudi dernier, avec chaque chef de parti, il avait fait part de ces inquiétudes à Ben Gvir et lui avait conseillé de s’entretenir avec des diplomates internationaux afin de les rassurer. Itamar Ben Gvir a suivi le conseil présidentiel et a commencé une série d’entretiens dans ce sens.

Demain (jeudi), les représentants des autres partis sont attendus à la résidence présidentielle.

Binyamin Netanyahou devrait recueillir 64 recommandations. Yaïr Lapid, en plus du soutien de son parti, ne devrait recevoir que celui du parti Avoda (4 mandats). Benny Gantz a donc choisi de ne recommander personne, Avigdor Liberman a, lui aussi, prévenu qu’il agirait de la sorte, quant aux partis arabes, on ne sait pas quelle sera leur stratégie. Cette phase de »recommandations » est une preuve supplémentaire de la solidité du bloc de droite autour de Binyamin Netanyahou face à un bloc issu de la coalition sortante qui est disloqué et sans réel ciment politique.