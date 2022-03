La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie continuent d’avoir des conséquences sur le porte-monnaie des Israéliens.

Ainsi, le prix à la pompe va encore augmenter cette nuit à minuit, de 39 agorot. Si en avril 2021, un litre de SP98 coûtait 6.04 shekels, il faut compter 7.44 shekels en avril 2022.

Au ministère des Finances, il n’est pas question de diminuer les taxes pour permettre d’atténuer cette augmentation pour le consommateur. Au sein de l’administration, on s’étonne des pressions exercées dans ce sens par les associations sociales au motif que l’essence serait un bien consommé par les plus riches: »Il est étonnant que ces associations s’inquiètent des plus riches. 80% de la consommation d’essence est effectuée par les couches économiques supérieures. Pendant ce temps, les prix des transports en commun qui sont utilisés par les couches défavorisées, n’augmentent pas et sont subventionnés par l’Etat. Il n’y a pas de raison de subventionner ceux qui ont les moyens ».

Le ministère estime, en outre, que cette augmentation est temporaire et qu’au moment où la guerre cessera, le prix de l’essence redescendra.

Le président de la commission de l’économie de la Knesset, le député Michaël Bitton (Kahol Lavan) s’oppose, lui aussi à la diminution des taxes. »La diminution des taxes aident ceux qui paient des impôts et pas ceux qui ont un faible revenu. Ce sont ces derniers qu’il faut aider en plus des revenus et des allocations ».

Les experts estiment que le prix du pétrole a atteint un pic et qu’il ne devrait pas augmenter davantage sauf si des événements dramatiques devaient se produire sur le terrain ukrainien. En tout cas, il ne devrait plus augmenter de façon aussi drastique dans les mois à venir.