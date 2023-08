Ce vendredi 18 août, la ligne “rouge” du tramway de Tel Aviv va commencer à fonctionner. Cette ligne traversera plusieurs communes du goush Dan. Elle reliera Petah Tikva à Bat Yam en passant par Bné Brak, Ramat Gan et Tel Aviv-Yaffo.

La ligne s’étend sur 24 kilomètres dont la moitié sous terre et servira 234000 voyageurs par jour, avec un tramway toutes les 3 minutes et demi en heures de pointe et toutes les 6 minutes le reste du temps. Il y a 34 stations dont 10 souterraines.

Aujourd’hui (mercredi) avait lieu l’essai final de la ligne auquel participaient les journalistes et la ministre des Transports, Miri Regev.

Quelques dizaines de manifestants ont perturbé l’événement. Ils ont empêché Miri Regev de s’exprimer, en criant ”Vous êtes une honte pour l’Etat”.

Les manifestants, les mêmes que ceux contre la réforme judiciaire, étaient venus protester contre le fait que le tramway ne circulera pas le Shabbat.

Miri Regev a expliqué au micro d’Israël Hayom: ”Il existe un statu quo. Nous sommes un pays démocratique. Il s’agit du jour de repos hebdomadaire. Pendant la semaine, il y a plus d’encombrements. Nous sommes un Etat juif et nous le préserverons aussi concernant le tramway”.

Le tramway circulera du dimanche au jeudi de 5h du matin à 1h du matin et le vendredi de 5h du matin jusqu’à quelques heures avant l’entrée de Shabbat. Le samedi soir il recommencera à fonctionner une demi-heure après la sortie de Shabbat jusqu’à 1h du matin.

Les protestataires ont annoncé leur intention de ne pas en rester là. Ils appellent à manifester, ce samedi, pendant Shabbat, devant le domicile de la ministre Regev à Rosh Haayin.

Ils pourraient aussi élargir leur mouvement pendant la semaine et menacent de bloquer les voies du tramway et de manifester aux alentours des stations.