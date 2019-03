Les vins Toura ont obtenu pas moins de 60 récompenses internationales. Depuis la Samarie, Vered et Erez Ben Sadoun cultive des vignes et produisent des vins uniques. Nous vous proposons de découvrir l’histoire de cette exploitation familiale et la réussite internationale qui en découle.

Parti de rien

Vered et Erez Ben Sadoun sont mariés depuis 24 ans. ”Quand nous nous sommes mariés, j’étais en terminale et Erez finissait son service militaire chez les parachutistes”, se souvient Vered. Le jeune couple s’installe à Bra’ha en Samarie. ”Pour nous, ce qui comptait était de nous installer et de cultiver la terre d’Israël”. Ils investissent toutes leurs économies dans l’achat de 20 dounam.

Votre envie était-elle de planter des vignes? “Nous n’avions pas d’idées préconçues. Il se trouve que le terrain que nous avons acheté était particulièrement propice aux vignes”. En effet, le climat dans ces régions (doux en été, froid en hiver) et la qualité de la terre ne laissaient pas la place aux doutes.

Dans un premier temps, le couple doit attendre que soit passées les 3 premières années après la plantation, pour respecter la mitsva du ”orla”. Puis, il vend ses raisins à des exploitations vinicoles, qui le transforment en vin. “Début des années 2000, des considérations politiques ont ralenti considérablement notre commerce. En raison des appels au boycott, nos clients voyaient leurs ventes diminuer et leurs commandes de raisins ont suivi”.

C’est le déclic, Erez et Vered décident de se lancer eux-mêmes dans la production de vin. ”Nous sommes partis de rien”, confie Vered. Ils vont alors étudier la profession et commence à produire leur propre vin. ”Le processus est long, entre l’apprentissage et la culture du raisin qui doit respecter les mitsvot liées à la terre d’Israël”. Les Vins Toura naissent en 2003.

La patience paie: leur premier vin reçoit déjà une distinction internationale.

Vered Ben Sadoun

Une exploitation familiale

L’exploitation des Ben Sadoun répond à la définition d’une vigne familiale: toute la production, depuis la culture du raisin, jusqu’à la mise en bouteille est réalisée dans leur domaine.

Si l’aventure fait rêver, Vered ne nie pas qu’il existe aussi des difficultés: ”Comme tout métier agricole, il nécessite des efforts physiques importants. Surtout, le maître-mot est la patience, en particulier parce qu’il faut respecter les lois relatives à la terre d’Israël: orla, shmita, etc.”. La politique, encore et toujours, vient aussi se rappeler à leur bon souvenir régulièrement, que ce soit par du vandalisme perpétré contre leurs vignes ou par l’action du BDS. ”Ce mouvement n’a pas autant d’influence qu’il le souhaiterait mais il nous oblige à repenser notre stratégie”, avoue Vered, ”nous refusons catégoriquement de faire affaire avec des clients qui nous obligeraient à ne pas mentionner l’origine de nos vins ou à leur appliquer la mention ”Made in Palestine”, même si cela signifie une perte financière. De ce fait, nous devons choisir nos marchés”.

Cela n’empêche pas les vins Toura de briller à l’international. 60% de la production est écoulée sur le marché israélien et 40% à l’étranger, ”pas uniquement sur les marchés casher”.

La culture du vin est moins présente en Israël, c’est un fait: si les Français consomment 60 litres de vin par an, par personne; en Israël c’est 10 fois moins. Mais cela évolue. Aujourd’hui, de plus en plus d’Israéliens sont aussi convaincus que le vin n’est pas un alcool comme les autres, qu’ils se dégustent différemment. ”C’est un produit 100% naturel, c’est ce qui lui donne un caractère unique”.

Accessible partout

Les vins Toura sont facilement accessibles. Un tour dans le centre de visiteurs de la vigne, aisé à organiser, vous permettra de mieux comprendre le caractère unique de ces produits. Une idée pour vos vacances de Hol Hamoed, l’entrée y sera gratuite. Et Vered a un message particulier pour le public francophone: ”Pour ceux qui ne sont pas encore en Israël, notre bon vin est une raison supplémentaire pour y penser sérieusement!”.

Pour aller plus loin:

www.tura.winery.com

Commandes (avec livraison) en ligne depuis Israël: www.shop.turawinery.com

Commandes (avec livraison) depuis l’étranger: envoyer un mail à [email protected]