Encore deux morts dans une même fratrie… Deux soeurs de 21 ans et 15 ans ont été assassinés ce matin dans l’attentat à l’arme à feu survenu au carrefour de Hamra dans la vallée du Jourdain.

Les terroristes ont poursuivi leur véhicule que conduisait la mère de famille avant de tirer. La mère a perdu le contrôle de la voiture qui est tombée dans le fossé. Puis les terroristes se sont approchés des passagères pour tirer à bout portant.

En tout, 22 douilles de balles de kalachnikov ont été retrouvées sur place.

Le père de famille se trouvait dans une autre voiture qui était devant celle des filles et de la mère.

La famille est originaire d’Efrat dans le Goush Etsion. Il s’agit d’olim d’Angleterre décrits comme »sionistes et pétris de bonne valeur » par les habitants du yishouv.

L’ambassadeur d’Angleterre en Israël a condamné l’attentat. De même, Tom Nides, l’ambassadeur américain, s’est dit »horrifié » par l’attentat.

Betsalel Smotrich et Orit Struck, tous deux ministres du gouvernement appartenant au parti de la Tsionout Hadatit, ont publié des textes dans lesquels ils affirment que tous les événements sécuritaires et le sang versé relèvent de leur responsabilité. Ils demandent une politique plus ferme et un changement de conception quant au traitement du terrorisme qui est, selon Smotrich, »enfermé dans une vision qui découle des accords d’Oslo ».

La famille demande de prier pour le rétablissement complet de la mère, Léa bat Tsipora.