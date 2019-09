Quelqu’un peut-il nous faire un résumé des résumés, PLEASE ? Tout a été dit, tout a été analysé, rien ne sera retenu, ni entendu ! Chacun finalement restera sur ses positions, sur sa vérité, bref, les uns contre les autres !

Le plus surprenant à mes yeux c’est qu’au bout du compte, on se rend compte, que le peuple n’a jamais été aussi d’accord : la majorité reste amplement de droite, c’est clair ! Qu’ils aient voté Lieberman, Gantz Yaalon, Bibi, Shass, Ben Gvir ou Yemina…tous pensent sionisme, et de droite ! Faites un compte rapide : large, même très large majorité.

Mais alors pourquoi tant de haine, de mépris, entre nous ?

Les paroles les plus surréalistes qui resteront gravées dans nos mémoires : la recommandation des partis arabes, Tibi en tête, pour le parti des trois derniers chefs d’Etat-major de Tsahal ! Une seule chose : Pas Bibi !

Au-delà des frontières, nos voisins doivent nous observer en se frottant des mains ! Les Juifs se tirent dessus, on va pouvoir les surprendre, comme en 73 !

On pointe du doigt dans chaque parti, on cherche à couper les têtes de liste …pourquoi, comment ? Trouver l’erreur, la faille, le coupable.

À quoi bon à présent ? Les jeux sont faits et nous voilà dans un sac de nœud, à l’Anglaise, mode Brexit !

Le tandem Netanyahou – Gantz va devoir s’entendre, sinon, on est reparti pour un nouveau tour …un troisième, puis un quatrième…

Après tout, nous avons le temps, l’argent, le calme, la paix, pourquoi pas ? Basta, on veut un gouvernement !

Benny, Bibi, il va falloir accorder vos violons, avaler votre ego, intégrer les partis qui aspirent réellement au bien d’Israël et avancer, les uns avec les autres !

En réalité, le peuple rêve d’union, c’est l’ADN du judaïsme qu’on a semblé oublier durant cette campagne sauvage, cruelle, blessante !

On va devoir baisser la tête, redevenir humble et accepter le jugement de D. On sait qu’Il a tout vu, tout entendu…On Lui fait confiance. Il nous aime et nous connaît, nous et nos faiblesses d’hommes !

Les leçons à tirer en ces lendemains d’élections, en cette veille de Rosh Hashana, nous interpellent, tant au niveau collectif qu’individuel ! Non à deux peuples juifs, dans un même Etat ! Oui au bien vivre ensemble, sur notre terre !

A toutes et à tous, Shana Tova ou metouka !

A l’année prochaine, ici même, en paix, avec un gouvernement qui nous rassemble, nous ressemble !

Avraham Azoulay

Photo Amos Ben Gershom / GPO