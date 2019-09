Stella Thérapeute répond aux questions des parents sur les troubles du comportement alimentaire et les problèmes de surpoids chez les enfants.

Ma fille se trouve grosse alors qu’elle n’a pas de problème de surpoids. Comment l’aider à se voir telle qu’elle est ?

Stella: Bonjour chère maman, votre fille a une image déformée de son corps. Lorsqu’elle se regarde dans le miroir ce n’est pas réellement ELLE qu’elle voit, mais ce qu’elle a peur de devenir. Beaucoup de jeunes filles développent la phobie des kilos en trop. La plupart du temps, c’est à l’adolescence que ce genre de problème apparaît. Mais gare aux idées reçues !

Saviez-vous que les troubles du comportement alimentaire touchent aussi les plus jeunes ?

Il existe aussi l’anorexie “infantile”.

L’anorexie est moins bien définie, diagnostiquée et prise en charge lorsqu’elle survient chez l’enfant que chez l’adolescent.

Quels sont les symptômes ? 1) un refus de s’alimenter, 2) une perte de poids (ou une absence de prise de poids en période de croissance), et 3) une préoccupation marquée à l’égard de son poids ou de la forme de son corps.

Notons une particularité qui est propre aux enfants anorexiques : la restriction hydrique, en pensant que l’eau fait gonfler car elle apporte cette sensation de lourdeur …ce qui peut conduire à une déshydratation. Les enfants étant bien moins experts que leurs aînés adolescents sur la teneur en calories des différents aliments, ils font des erreurs liées à leur immaturité. Ainsi, ils peuvent continuer à manger des féculents ou des gâteaux mais ne veulent surtout pas manger des légumes de la viande ou des aliments bons pour leur santé !

De plus, de par leur immaturité émotionnelle et cognitive, les enfants anorexiques ont davantage de difficultés à verbaliser leurs émotions.

Ces enfants n’ont pas conscience de leur trouble.

De nombreux généralistes et pédiatres ont des difficultés à diagnostiquer une anorexie mentale chez les enfants car les symptômes ne sont pas toujours flagrants.

Ces enfants peuvent se plaindre de douleurs abdominales, une peur de vomir, des difficultés à avaler, des vertiges, etc. Une autre particularité propre à l’anorexie de l’enfant est la perte de poids généralement plus brutale que chez l’adolescent, ainsi que des comportements de rigidité et de perfectionnisme plus marqués.

Parlons maintenant de l’anorexie chez l’adolescent.

Cette pathologie touche très rarement les jeunes garçons donc je pourrais presque écrire “adolescentes”. Certaines jeunes filles, au moment de la puberté, ne supportent pas de voir leur corps changer. Il suffit qu’elles aient eu une enfance difficile, des émotions refoulées, une fragilité psychologique ou même un terrain héréditaire, pour plonger dans le piège de l’anorexie mentale.

Évidemment cela n’arrive pas à toutes les jeunes filles qui tentent de faire un régime pour perdre quelques kilos avant les vacances d’été !

Le diagnostic de l’anorexie mentale repose sur des critères cliniques précis :

-La façon de s’alimenter (restriction, éviction de certains aliments, refus de s’alimenter, phases boulimiques), et à certaines pratiques (vomissements provoqués, prise de laxatifs)

-Le poids (IMC inférieur à 17,5kg/m2)

-La perception de soi (refus de reconnaître sa maigreur, perception déformée de son corps)

-L’estime de soi (sentiment d’avoir le contrôle sur son corps, hantise de grossir)

-L’absence de règles depuis au moins 3 mois

Le ralentissement de la croissance chez une jeune adolescente peut également être évocateur. D’autres symptômes peuvent être associés de manière variable : obsessions alimentaires, insomnies, hyperactivité, surinvestissement intellectuel, excès des activités sportives, dépression, repli sur soi ….

La famille peut aider l’enfant/l’adolescent à surmonter cette épreuve difficile. Mais parfois ça ne suffit pas. Une équipe médicale formée pour ce type de pathologie est nécessaire en milieu hospitalier.

Après un bon suivi et grâce à un équilibre familial, l’anorexique peut guérir définitivement.

Chère maman, je tenais à expliquer ce trouble du comportement alimentaire qui mérite que l’on y porte une grande attention car cette pathologie peut toucher tous les milieux et tous les âges.

Je vous recommande de dialoguer avec votre fille sans la braquer. Il n’est jamais trop tard pour éviter qu’elle ne tombe dans ce fléau. Essayez de comprendre pourquoi elle attache autant d’importance à son poids. Ses fréquentations ? Ce qu’elle regarde à la télévision ? Internet ? Est-elle influencée par la mode ?

Consultez un psy qui pourra l’aider à libérer ses émotions et si besoin ses traumatismes.

Ma fille/mon fils a des problèmes de surpoids depuis petit(e). Il est très difficile de limiter un enfant quand autour de lui les autres mangent ce qu’ils veulent. Comment lui expliquer pourquoi et comment il/elle doit se surveiller ?

Stella: Si votre enfant est en surpoids, il faut juste équilibrer son alimentation. Vous pouvez consulter sur internet des menus types en fonction de l’âge de votre enfant.

Logiquement avec un menu équilibré notre poids reste dans les normes. Mais certains d’entre nous, dès qu’ils font des erreurs alimentaires, voient leur poids grimper sur la balance. Et d’autres peuvent manger ceux qu’ils veulent ça ne se voit pas. C’est vrai que ça peut paraître injuste pour votre enfant…

Si votre enfant fait partie de ceux qui s’arrondissent rapidement, apprenez-lui à bien contrôler son alimentation.

Quelques principes à respecter :

Toujours respecter 4 repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner)

Respecter les apports en protéines (viande, poisson, œufs) par rapport à l’âge. Attention à ne pas servir nos enfants comme des adultes, ce qui peut provoquer un excès de poids !

Habituez votre enfant à manger salé le matin, par exemple des œufs brouillés avec du pain complet, privilégiez les tartines aux céréales sucrées, évitez les gâteaux aussi, trop sucrés…. Veillez à ce que votre enfant ne mange pas trop vite. Lorsque l’on mange trop vite le corps n’a pas le temps de transmettre au cerveau qu’il a consommé suffisamment, et l’on mange souvent trop !

Ne pas resservir votre enfant automatiquement.

Les fruits et légumes à volonté, et un plaisir de temps en temps pour ne pas être frustré.

L’objectif, lorsque l’on cherche à prévenir ou stopper la prise de poids d’un enfant, est de modifier durablement ses comportements alimentaires et son mode de vie. L’idée n’est donc pas d’imposer à l’enfant en surpoids un régime restrictif qui sera mal accepté, vécu comme une punition et donc inefficace, du moins à long terme, mais plutôt de créer autour de lui un environnement favorable à des habitudes plus saines.

Les erreurs à ne pas faire :

-Comparer avec ses frères et sœurs ou d’autres enfants

-Le menacer lui faire du chantage ou lui faire peur en parlant de diabète ou d’impossibilité d’avoir une vie amoureuse plus tard

-Les moqueries

Comment accepter que les autres enfants, eux, mangent ceux qu’ils veulent ?

Ne cherchez pas à mentir. Il faut leur expliquer les choses franchement, dire la vérité. C’est la vie ! Et la vie n’est pas toujours juste …tout le monde n’est pas pareil, chacun est différent, et c’est cette différence qui fait aussi sa force ! Votre enfant doit se battre contre le poids alors que certains devront se battre contre une maladie ou contre autre chose d’aussi grave …votre enfant est en surpoids mais il peut être plus intelligent que son camarade qui se moque de lui…ou peut-être que son camarade est malheureux parce qu’il a une enfance difficile …il faut lui montrer que dans la vie on ne choisit pas ses épreuves et qu’il faut les surmonter en étant positif.

Si vous dîtes la vérité et que vous le soutenez il va le sentir et aura confiance en lui. Un bien-être psychologique entraîne un épanouissement physique également.

Si VOUS acceptez, votre enfant acceptera aussi. Il fera attention à son alimentation sans contrainte.

N’en faites pas une obsession. Évitez le sujet en public, et même en privé n’en faites pas trop. Ne découragez pas votre enfant et continuez à le valoriser pour chaque effort même le plus petit.

Et pour finir, apprenez à votre enfant à s’accepter tel qu’il est.

Stella, praticienne en Psychothérapie et psychoGénéalogie enfants et adultes à Netanya

Téléphone 0537707059

Facebook: Stella Thérapeute