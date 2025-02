L’état de santé des trois otages libérés hier (samedi) – Or Lévy, Ohad Ben Ami et Eli Sharabi, est préoccupant. Ils ont souffert de sous-alimentation et les médecins parlent même de »détresse nutritionnelle » les concernant.

Pourtant, d’après les renseignements dont dispose Israël, les trois hommes étaient détenus dans un lieu où l’aide humanitaire parvenait régulièrement. C’est également ce qu’affirme le Dr Anat Yahana, une des responsables du département Santé du QG des otages. »Ils ont subi de nombreux mauvais traitements, des sévices corporels et psychologiques que nous ne voyons pas tout de suite, ils ont été affamés volontairement. Nous savons qu’ils se trouvaient dans des lieux où arrivait de l’aide humanitaire. Une perte de poids aussi importante peut entrainer des risques très importants pour tout le fonctionnement du corps, y compris cardiaques ».