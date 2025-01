Heureux dénouement. Les trois Israéliens qui étaient bloqués depuis hier matin (lundi) sur le mont Hakuba au Japon où ils étaient partis faire du snowboard, ont été secourus sains et saufs ce matin par les équipes de sauvetage japonaise.

Les trois jeunes Israéliens ont été pris en charge par le consulat d’Israël sur place et transférés à l’hôpital pour des examens. Ils souffrent de gelures après avoir passé près de 24h au sommet de cette montagne des Alpes japonaises.

Le consul d’Israël au Japon, Avinoam Mizrahi, a tenu à remercier la police et les autorités japonaises pour ce sauvetage réussi dans des conditions climatiques difficiles.

Un des Israéliens secourus a raconté au micro de Ynet: »Il y a eu des moments très difficiles pendant la nuit. Nous avons même construit un igloo, nous avons créé une sorte de niche dans laquelle nous nous sommes recroquevillés tous ensemble. Le temps était long mais nous étions optimistes. Le moment le plus difficile a été quand on nous a annoncé que les conditions climatiques ne permettaient pas à l’hélicoptère d’arriver et que nous allions devoir passer la nuit dans la neige alors que nous étions déjà trempés et que les températures étaient très basses ».

Il a expliqué comment ils se sont retrouvés coincés: »Nous sommes partis volontairement dans ce qu’on appelle »back country ». On monte en dehors de la station avec du matériel adapté et on arrive sur des pistes plus isolées. Nous faisons cela depuis plusieurs années déjà. Cette fois nous avons fait une erreur dans le chemin que nous avons emprunté et nous sommes arrivés à un fleuve où nous n’aurions pas dû être. Nous avons conservé de la batterie jusqu’à l’aube. Nous savions que les secours devaient arriver vers 10h du matin. Nous avions envoyé notre localisation plus tôt. Il y avait du brouillard mais nous les avons entendus arriver de loin, alors nous avons fait du bruit avec nos pelles et nous avons crié, le contact a ainsi pu être établi ».