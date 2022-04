La maison du Premier ministre à Raanana n’en finit pas de défrayer la chronique. Après les révélations de la journaliste Ayala Hasson sur le coût de l’aménagement du domicile privé de Bennett en résidence du Premier ministre (50 millions de shekels d’après les estimations de la journaliste, chiffre contesté par les services du Premier ministre qui parlent de 12 à 13 millions), après le scandale qui a occupé hier le monde médiatique autour des factures de nourriture de la famille Bennett, payées par le contribuable qui s’élèvent à près de 25000 shekels par mois, aujourd’hui avait lieu le procès que les voisins du Premier ministre lui ont intenté.

Ces derniers ainsi que la mairie de Raanana ont porté plainte en raison des gênes occasionnées d’une part par les travaux engagés dans leur rue pour les besoins de Bennett et d’autre part par les manifestations qui s’y déroulent, du fait que le Premier ministre réside à Raanana et non à Jérusalem, dans la résidence officielle du Premier ministre.

Lors des débats au tribunal aujourd’hui, les avocats de la Défense ont annoncé que les travaux étaient bientôt finis mais que les démarches pour obtenir les permis de construire en étaient encore à leur commencement. Le président du tribunal n’a pas caché son étonnement: »Ce devrait être le contraire, non? ».

Il a ainsi été révéle que les travaux effectués au domicile privé de la famille Bennett ont été exécutés sans permis préalable. L’avocat des voisins, Maitre Ouriel Nizri, a fait remarquer qu’il s’agissait là d’une infraction pénale, qui était imputable aux propriétaires de la maison, à savoir la famille Bennett.

C’est à ce titre que dès cet après-midi, le député du parti Shass, Moshé Arbel, a déposé une plainte à la police contre Naftali Bennett.

Maitre Nizri a demandé à ce que la police procède à des arrestations dès aujourd’hui face à cette infraction et que le Premier ministre soit au minimum sommé de s’expliquer, puisqu’il est protégé par son immunité.