La bibliothèque nationale d’Israël a dévoilé, à l’approche de Pourim, des échanges épistolaires prouvant l’acquisition des tombes de Morde’haï et d’Esther par les Juifs iraniens.

La question du lieu de sépulture de Morde’haï et d’Esther est sujet à débat, parce que celui-ci n’est pas décrit dans nos Textes. Selon plusieurs traditions datant du Moyen-Age, il se trouverait à Hamedan. On raconte qu’après la mort d’A’hashvérosh, les partisans d’Haman ont voulu se venger de Morde’haï et d’Esther. Ils auraient alors fui à Hamedan, où ils ont fini leurs jours.

Le premier témoignage qui permet de localiser le mausolée d’Esther et de Morde’haï a été fourni par Binyamin Metoudela, au 12e siècle.

Le quotidien »Israël Hayom » dévoile les lettres qui ont été échangées entre les représentants juifs d’Iran et le gouvernement du Shah.

Cet échange qui a eu lieu en 1968 et qui est dévoilé par la Bibliothèque nationale israélienne, prouve que les représentants juifs d’Iran ont acheté les tombes de Morde’haï et d’Esther, dans la ville d’Hamedan, à l’ouest de l’Iran. L’acquisition s’est faite en 1971.

L’echange épistolaire a été conservé dans les archives de l’ORT. Selon le responsable de la collection sur l’Islam à la Bibliothèque nationale, le Dr Sam Trop, il prouve que le dernier Shah d’Iran se voyait comme le successeur de Cyrus et voulait que les Juifs du royaume le ressentent. L’acquisition par les Juifs des tombes de Morde’haï et Esther a donc été conclue le jour du 2500e anniversaire de la Déclaration de Cyrus dans laquelle il autorisait les Juifs de Babel à retourner en Israël.

Photo à la une : Adam Jones Wikipédia