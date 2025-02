Une lettre de remerciements aux terroristes du Hamas écrite de la main de Keith Siegel a circulé aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Cette lettre, datée du 18 janvier 2025, a été diffusée par le Hamas dans le cadre de sa propagande.

Le QG des familles d’otages a publié une mise au point à ce sujet: »Les terroristes du Hamas qui détenaient Keith l’ont obligé à écrire une lettre de remerciements détaillée. Voilà un exemple parmi tant d’autres de l’attitude odieuse et cynique de l’organisation terroriste du Hamas et de l’urgence de ramener tous les otages ».

Dans cette lettre Keith écrit: »Aux combattants de Qassam, mon nom est Keith Siegel, je suis de Kfar Azza. J’ai été prisonnier à Gaza du 7 octobre 2023 à janvier 2025. Ceux qui m’ont gardé pendant toute cette période ont subvenu à tous mes besoins, boisson, nourriture, médicaments, vitamines, gouttes pour les yeux, appareil pour mesurer la tension, etc. En outre, ils m’ont fait examiner par un médecin lorsque je me suis senti mal pendant un moment. Les gardiens ont satisfait toutes mes demandes concernant la nourriture, la manière de manger, etc. Ils me donnaient une nourriture qui correspondait à mes besoins pour ma santé. J’ai eu la chance de recevoir un bon traitement de la part de mes gardiens. Je pense que le gouvernement israélien n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire pour parvenir à un accord, ramener les otages et finir la guerre qui a causé de nombreuses victimes et des dégâts des deux côtés. Je souhaite et j’espère que la paix arrivera bientôt. Je tiens à dire merci aux combattants qui m’ont gardé pendant toute cette période ».