La députée Yulia Malinovsky (Israël Beitenou) a demandé la tenue en urgence d’un débat à la Knesset sur les soins médicaux dont bénéficient dans les hôpitaux israéliens les terroristes de la No’hba (le commando du Hamas qui a commis les massacres du 7 octobre).

Cette demande est basée sur des témoignages de responsables dans ces hôpitaux qui racontent que les soins qu’ils prodiguent à ces terroristes vont bien au-delà du simple maintien en vie.

Ainsi, le Dr Ilia Chorny, directeur du département d’anesthésie de l’hôpital Hasharon explique sur Israël Hayom: »J’ai été confronté à un cas d’un terroriste blessé à la jambe et nous avions deux options: l’amputer ou l’opérer pour lui sauver la jambe. L’opération est très complexe, elle dure 20 heures. Dans les deux cas, il reste en vie. Nous choisissons la solution la meilleure au lieu de se contenter de lui sauver la vie. C’est comme avec Sinouar et sa tumeur au cerveau. On aurait pu simplement le traiter par chimiothérapie mais nous avons choisi de pratiquer une opération complexe pour l’ablation de la tumeur ».

Le Dr Chorny, qui a également effectué une période de réserve militaire à Sdé Teman où sont incarcérés des terroristes, affirme qu’il est souvent confronté à ce type de dilemmes. »Personne ne nous dit où est la limite. Jusqu’à quel point nous devons accorder certains soins à ces terroristes », déplore le médecin.

La députée Yulia Malinovsky veut que des règles précises soient établies afin de faire disparaitre ces dilemmes auxquels sont confrontés les médecins qui doivent s’occuper de terroristes sanguinaires qui ont commis les pires atrocités contre des citoyens israéliens. »La situation actuelle est insupportable », a déclaré la députée, »Les terroristes de la No’hba reçoivent des soins dans les hôpitaux publics et il ne s’agit pas toujours de soins vitaux. Ils sont hospitalisés à côté des citoyens israéliens. Ces derniers et les équipes médicales se sentent en danger. Cette situation crée également un sentiment d’injustice et encombre le système de santé public au détriment des citoyens israéliens ».

Yulia Malinovsky veut des réponses: »Qui détermine quels sont les soins médicaux vitaux et ceux qui vont au-delà du simple maintien en vie? Qui autorise cela? Il faut définir un protocole clair qui définit que seuls les soins qui sauvent la vie sont obligatoires et empêcher l’utilisation des ressources de santé publiques au-delà de cela ».